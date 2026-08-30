Papa Leone XIV: "Preghiamo per i morti e i dispersi in Nepal"

"Possa la sollecitudine di tutti - ha invocato il Pontefice - contribuire ad alleviare le sofferenze e arrecare gli aiuti necessari alla popolazione", ha detto il Santo Padre dopo l'Angelus che ha guidato in piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Papa Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso dalle prime ore dopo l’alluvione: fornire assistenza immediata con cibo, generi di prima necessità e spazi di accoglienza per chi ha perso tutto

"Assicuro, la mia preghiera per quanti sono colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita per i feriti e i dispersi, per le famiglie e per i soccorritori". Lo ha detto Leone XIV dopo l'Angelus che ha guidato in piazza della Libertà a Castel Gandolfo. "Possa la sollecitudine di tutti - ha invocato il Pontefice - contribuire ad alleviare le sofferenze e arrecare gli aiuti necessari alla popolazione".

Papa Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso dalle prime ore dopo l’alluvione: fornire assistenza immediata con cibo, generi di prima necessità e spazi di accoglienza per chi ha perso tutto. “Si tratta di un primo aiuto che il Santo Padre, come in altre occasioni, ha voluto inviare per le urgenze primarie della popolazione -ha spiegato il prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, l’arcivescovo Luis Marín de San Martín -. E’ un segno rapido e concreto per trasmettere, soprattutto ai più vulnerabili, la vicinanza e la tenerezza del Santo Padre, come una carezza della Chiesa che li accompagna e li sostiene”.

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