Alluvione Nepal e Tibet, oltre 900 morti: rischio epidemie. LIVE

Alluvione Nepal e Tibet, oltre 900 morti e 3mila dispersi: cresce rischio epidemie. LIVE
Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Secondo gli ultimi bilanci ufficiali, ancora provvisori, sono stati recuperati 797 corpi. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Sono oltre 3.000 le persone ancora disperse. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie
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Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di Dna. Secondo gli ultimi bilanci ufficiali, ancora provvisori, sono stati recuperati 797 corpi. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Sono oltre 3.000 le persone ancora disperse tra Nepal e Tibet, mentre l'emergenza si allarga a un nuovo fronte: nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta e in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Una bambina di cinque anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per due giorni sotto le macerie. La Malaysia ha promesso 1 milione di dollari in aiuti e invierà una squadra di ricerca e soccorso specializzata nelle emergenze per contribuire alle operazioni di assistenza.
Per approfondire:
- Alluvione in Nepal, che cos’è il "Glacial Lake Outburst Flood"
- Alluvione in Nepal, italiano a Sky TG24: "Bloccati per circa 10 ore"
- Frana Tibet e Nepal, Da Polenza: "Pendii fragili e geologia giovane"
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Bambina di 6 anni tratta in salvo, sotto le macerie per 60 ore
Una bambina di sei anni è stata tratta in salvo a Timure, in Nepal, dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie di un edificio crollato per circa 60 ore. Lo hanno reso noto gli agenti della Polizia del Nepal, spiegando di aver sentito le grida di Manisha Tamang e di averla tratta in salvo. La polizia ha condiviso il video del salvataggio e le immagini degli agenti che si prendevano cura della bambina e le davano da mangiare.
Papa: "Prego per vittime alluvione e soccorritori"
"Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione". Così Papa Leone XIV dopo l'Angelus da Castel Gandolfo.
Autorità Nepal: "Rischio di nuove inondazioni, almeno 800 morti e più di 3mila dispersi"
Le autorità nepalesi stanno mettendo in guardia dalla possibilità di nuove inondazioni, mentre il livello delle acque del fiume Bhotekoshi continua a salire, dopo le devastanti alluvioni di mercoledì 26 agosto. Ai residenti dei distretti colpiti dalle alluvioni è stato chiesto di prestare particolare attenzione. A tale proposito, domenica 30 agosto sono stati inviati avvisi di allerta alluvioni sui telefoni cellulari, mentre le squadre di soccorso hanno continuato a lavoravano per liberare una delle principali autostrade del Paese. Le catastrofiche inondazioni - riferiscono le autorità - hanno causato la morte di almeno 800 persone e più di 3mila dispersi tra il Nepal e il Tibet. Nel distretto di Dhading, una delle aree più duramente colpite, i residenti hanno iniziato a tornare nelle loro case devastate o a quello che ne è restato. Nel frattempo, la Malaysia ha promesso 1 milione di dollari in aiuti e invierà una squadra di ricerca e soccorso specializzata nelle emergenze per contribuire alle operazioni di assistenza.
933 lavoratori intrappolati in tunnel sistemi idroelettrici
Almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di circa una mezza dozzina di progetti idroelettrici in Nepal in seguito alle alluvioni della scorsa settimana, riferisce l’autorità per la gestione delle emergenze assicurando che sono in corso le operazioni di soccorso per raggiungere i lavoratori rimasti isolati.