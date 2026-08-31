Alluvione Nepal e Tibet, oltre 900 morti: rischio epidemie. LIVE

Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di Dna. Secondo gli ultimi bilanci ufficiali, ancora provvisori, sono stati recuperati 797 corpi. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Sono oltre 3.000 le persone ancora disperse tra Nepal e Tibet, mentre l'emergenza si allarga a un nuovo fronte: nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta e in condizioni molto rischiose, anche per il timore di nuove piene. Una bambina di cinque anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per due giorni sotto le macerie. La Malaysia ha promesso 1 milione di dollari in aiuti e invierà una squadra di ricerca e soccorso specializzata nelle emergenze per contribuire alle operazioni di assistenza.

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