Guerra Iran, Teheran condanna sanzioni Usa: terrorismo economico. LIVE

Il Secret Service americano ha confermato di essere a conoscenza del video diffuso dai media di Stato iraniani contenente minacce contro Barron Trump, il figlio 20enne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel filmato, della durata di circa tre minuti e intitolato "Dove e come uccidere Barron Trump?", vengono mostrate immagini della sede della New York University frequentata dal giovane e si sostiene di aver individuato alcuni suoi account online e quelli di alcuni compagni di università. "Questo è solo l'inizio. Barron Trump, aspettaci!", si afferma nelle battute finali. "Il Secret Service è a conoscenza del video e indaga su qualsiasi cosa possa essere percepita come una minaccia nei confronti delle persone che proteggiamo", ha dichiarato il portavoce Nate Herring, precisando che l'agenzia non discute pubblicamente le proprie attività di intelligence per ragioni di sicurezza. Non è la prima volta che sui media iraniani compaiono minacce contro Trump e la sua famiglia. A luglio, l'agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, aveva pubblicato un filmato intitolato "Dove uccidere Melania?", mentre a Teheran era comparso un cartellone con l'immagine di Trump apparentemente morto in una bara e la scritta "We Kill Trump".