Guerra Ucraina Russia, Finlandia denuncia invasione spazio aereo. LIVE

Il Ministero degli Esteri finlandese ha convocato l'ambasciatore russo a Helsinki, a seguito di una sospetta violazione dello spazio aereo.

L'Ucraina, a corto di intercettori per la difesa aerea, guarda ai droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo, secondo quanto riferisce il Financial Times citando fonti a conoscenza del dossier, sarebbe colpire i lanciatori di Mosca arrivando fino a 200 chilometri oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita. L'ultima parola spetta a Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto, e Trump avrebbe rifiutato la richiesta di Kiev di intercedere presso lo stesso Musk.

Nuovo appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali: "Purtroppo, mentre la Russia investe in razzi e continua nell'escalation, il mondo non sempre reagisce in modo adeguato", ha dichiarato il presidente. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici: se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore. "Siamo indifesi sui missili balistici, ci servono i Patriot", ha ribadito, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi, e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner, a partire dagli Stati Uniti.

La Francia conferma lo svolgimento di una riunione "in formato ibrido" (in presenza e in videoconferenza) della Coalizione dei Volenterosi, lunedì prossimo alle 13. Nel darne conferma, l'Eliseo aggiunge che "parteciperà anche il presidente Zelensky".

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