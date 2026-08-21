Guerra Ucraina Russia, Finlandia denuncia invasione spazio aereo. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Kiev chiede aiuto Musk. Finlandia denuncia invasione spazio aereo
La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo: aperta una indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. Il progetto dipende però dal via libera di Elon Musk e, come riferito dal Financial Times, Trump avrebbe rifiutato la richiesta di Kiev di intercedere presso Musk
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Il Ministero degli Esteri finlandese ha convocato l'ambasciatore russo a Helsinki, a seguito di una sospetta violazione dello spazio aereo.
L'Ucraina, a corto di intercettori per la difesa aerea, guarda ai droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo, secondo quanto riferisce il Financial Times citando fonti a conoscenza del dossier, sarebbe colpire i lanciatori di Mosca arrivando fino a 200 chilometri oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita. L'ultima parola spetta a Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto, e Trump avrebbe rifiutato la richiesta di Kiev di intercedere presso lo stesso Musk.
Nuovo appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali: "Purtroppo, mentre la Russia investe in razzi e continua nell'escalation, il mondo non sempre reagisce in modo adeguato", ha dichiarato il presidente. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici: se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore. "Siamo indifesi sui missili balistici, ci servono i Patriot", ha ribadito, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi, e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner, a partire dagli Stati Uniti.
La Francia conferma lo svolgimento di una riunione "in formato ibrido" (in presenza e in videoconferenza) della Coalizione dei Volenterosi, lunedì prossimo alle 13. Nel darne conferma, l'Eliseo aggiunge che "parteciperà anche il presidente Zelensky".
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Ucraina, lunedì vertice Macron, Merz, Burnham con Zelensky =
Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Andy Burnham e il cancelliere tedesco Friedrich Merz copresiederanno lunedi' a Parigi una riunione in formato ibrido della Coalizione dei Volenterosi. Partecipera' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Parigi conferma riunione Volenterosi lunedì, parteciperà anche Zelensky
La Francia conferma lo svolgimento di una riunione "in formato ibrido" (in presenza e in videoconferenza) della Coalizione dei Volenterosi, lunedì prossimo alle 13. Nel darne conferma, l'Eliseo aggiunge che "parteciperà anche il presidente Zelensky". "In continuità con il vertice della Coalizione dei Volenterosi e con la prima riunione della Coalizione antibalistica, tenutisi a Parigi lo scorso 13 luglio - rende noto una fonte della presidenza francese - i leader ribadiranno la loro determinazione a rafforzare il sostegno all'Ucraina affinché possa difendersi di fronte all'aggressione della Russia". Nella riunione, copresieduta "dal cancelliere tedesco e dal primo ministro britannico", Friedrich Merz e Andy Burnham, i leader "riaffermeranno la loro determinazione a rafforzare la pressione esercitata sulla Russia", "mentre Mosca continua a rifiutare la pace e sceglie di proseguire i suoi attacchi contro i civili. A tal fine, continueranno a coordinarsi sulle misure volte a ridurre le risorse di cui dispone la Russia per proseguire il proprio sforzo bellico, in particolare attraverso la lotta contro la Flotta ombra". Nell'occasione, si tornerà a parlare delle garanzie di sicurezza in vista della realizzazione di "una pace giusta, solida e duratura in Ucraina". La riunione, sottolinea l'Eliseo, "si terrà simbolicamente nel giorno del 35/o anniversario della celebrazione dell'indipendenza dell'Ucraina e sarà l'occasione per riaffermare il nostro fermo sostegno al popolo ucraino e alla sua lotta per preservare la sovranità e l'indipendenza del proprio Paese".
Germania, armi nascoste in bosco vicino a Berlino: "Possibile legame con servizi russi"
Pistole nascoste in un bosco alle porte di Berlino e il sospetto che potessero essere utilizzate per attentati su mandato dei servizi segreti russi. E' lo scenario al centro di un'inchiesta delle autorità tedesche, riferisce la Sueddeutsche Zeitung in un'indagine realizzata insieme alle emittenti Ndr e Wdr. Le armi erano state scoperte lo scorso anno. Secondo fonti citate dai media tedeschi, il deposito potrebbe essere stato destinato a operazioni contro persone considerate obiettivi dell'intelligence russa, tra cui dirigenti dell'industria della difesa, dissidenti russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Nell'ambito dell'inchiesta, un uomo è stato arrestato in Romania con l'accusa di essere coinvolto nella creazione del nascondiglio. La Procura federale tedesca indaga per il sospetto di pianificazione di un grave atto di violenza contro lo Stato. Secondo l'inchiesta, l'intelligence interna tedesca ritiene che il deposito sia stato allestito su ordine dei servizi russi. Da tempo, le autorità tedesche segnalano un aumento del rischio di sabotaggi e attentati riconducibili a Mosca.
Finlandia convoca ambasciatore russo: "Violato spazio aereo"
Il Ministero degli Esteri finlandese ha convocato l'ambasciatore russo a Helsinki, a seguito di una sospetta violazione dello spazio aereo."Il Ministero degli Esteri finlandese ha convocato oggi l'ambasciatore russo e ha richiesto chiarimenti in merito a una sospetta violazione dello spazio aereo", si legge in un comunicato del ministero fnlandese. ieri Helsinki aveva detto di sospettare che un aereo russo avesse violato lo spazio aereo finlandese nel corso della giornata.
Ministro Berlino: "Due armi da fuoco e munizioni nel nascondiglio sequestrato"
"Lo scorso ottobre le forze dell'ordine hanno avuto informazione di un deposito nelle vicinanze di Berlino. L'anticrimine regionale Lka lo ha localizzato". All'interno del nascondiglio "sono state trovate due armi da fuoco e le relative munizioni". Lo ha spiegato il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt in conferenza stampa a Berlino, confermando le notizie trapelate dalla stampa tedesca. Il ministro della Csu ha confermato l'arresto in Romania di un sospetto, si tratterebbe di un agente di "low level". Gli inquirenti ritengono di essere di fronte a "un caso di attività di spionaggio e alla preparazione di un grave reato". Le indagini sono ancora in corso. Il posto è stato tenuto sotto osservazione ma non è stato individuato nessun tentativo di prelevare le armi. Dobrindt non ha accennato ai sospetti sulla Russia, ma ha collegato il ritrovamento alla situazione di "minaccia ibrida" in cui si trova la Germania.
Ft: "Kiev cerca l'ok di Musk per equipaggiare i suoi droni con Starlink"
L'Ucraina sta cercando di ottenere l'autorizzazione a utilizzare droni equipaggiati con Starlink contro i lanciatori di missili balistici fino a 200 km all'interno del territorio russo, poiché Kiev deve affrontare una grave carenza di intercettori per la difesa aerea. Lo riporta il Financial Times. La mossa richiederebbe l'approvazione di Elon Musk, la cui posizione nei confronti dell'Ucraina e dell'uso che questa fa del suo servizio Internet satellitare ha subito oscillazioni. Secondo alcune persone presenti, durante l'incontro alla Casa Bianca a luglio Zelensky ha chiesto a Trump di parlare con Musk per ottenere il permesso che l'Ucraina potesse utilizzare Starlink oltre i propri confini per colpire i lanciatori di missili balistici russi. La richiesta di Zelensky era che Musk consentisse all'Ucraina di utilizzare Starlink su droni da attacco in profondità fino a 200 km all'interno della Russia, un raggio che includerebbe le infrastrutture di lancio dei missili balistici, i sistemi di comando e altre risorse. "Kiev riteneva che limitare la profondità di tali attacchi potesse incentivare Musk ad approvare la richiesta. Tuttavia, secondo i partecipanti alla riunione nello Studio Ovale, Trump si è mostrato evasivo e non sembrava favorevole al piano. Le fonti hanno aggiunto di ritenere che Musk non avrebbe concesso l'approvazione", chiosa l'Ft.
Richiesta Kiev usare Starlink: "No" di Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe rifiutato la richiesta di Kiev di intercedere presso Elon Musk per l'utilizzo di droni dotati di tecnologia Starlink per attacchi sul territorio russo. Lo riferisce il Financial Times. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nella sua visita a luglio alla Casa Bianca "ha chiesto a Trump di parlare con Musk per ottenere il permesso per l'Ucraina di utilizzare Starlink al di fuori dei suoi confini. Tuttavia, secondo i presenti all'incontro nello Studio Ovale, Trump non ha dato una risposta definitiva e non ha appoggiato il piano", scrive il FT. Lo stesso Musk in precedenza aveva impedito l'uso di Starlink per attacchi in profondità contro la Russia, temendo una possibile escalation nucleare.
Relitto grande drone armato sulla spiaggia di Istanbul
Il relitto di un drone di grandi dimensioni e caricato con munizioni, è stato rinvenuto venerdì sulla costa del Mar Nero, presso la spiaggia di Karaburun, nel distretto di Arnavutkoy a Istanbul. Alcuni cittadini hanno notato il drone sulla riva nelle prime ore del mattino e hanno allertato le squadre della Guardia costiera. Sul posto sono stati inviati anche gli specialisti del Comando della Difesa Subacquea della Marina turca. Secondo una prima analisi delle immagini il drone armato sembra essere riconducibile a un Fp-1 ucraino, drone progettato per attacchi in profondità. Sono tuttavia ancora in corso accertamenti tecnici ufficiali per determinarne con precisione l'origine.
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Berlino, 'Trovato un deposito segreto di armi, sospetto sui russi'Vai al contenuto
Zelensky: colpite raffineria a Perm e base aerea russa a Volgograd
Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo. Lo rivendica il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui il 20 agosto sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perm, a oltre 1.600 chilometri dal confine, e la base aerea militare di Marinovka, nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero.
Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, per "far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute".
Il presidente conferma poi i risultati di operazioni precedenti: un caccia russo Su-34 sarebbe stato danneggiato presso la base aerea di Akhtubinsk, a circa 600 chilometri dalla linea del fronte, mentre a Primorsko-Akhtarsk, a quasi 180 chilometri di distanza, è stata colpita una struttura impiegata per lo stoccaggio, la preparazione e il lancio dei droni d'attacco usati contro la popolazione ucraina. "Ringrazio tutte le unità delle forze di difesa ucraine per la loro precisione e accuratezza", conclude Zelensky. "Gloria all'Ucraina".
Finlandia, indagine su presunta violazione dello spazio aereo da parte di un aereo russo
La guardia di frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo attribuita a un aereo da ricognizione russo IL-20. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel Sud del Paese, a Sud dell'isola di Uto, nel Golfo di Finlandia: secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche (8,7 chilometri), restando nello spazio aereo finlandese per circa tre minuti. "La guardia di frontiera ha avviato un'indagine preliminare sulla presunta violazione della sovranità territoriale e ne comunicherà i risultati una volta conclusa", si legge nella nota. Il ministro della Difesa Antti Hakkanen ha ribadito la linea di fermezza: "Prendiamo molto seriamente ogni potenziale violazione del nostro spazio aereo. L'indagine è in corso".
Ucraina, notte di attacchi russi: 135 droni lanciati, oltre cento abbattuti
La Russia ha colpito l'Ucraina nella notte con 135 droni d'attacco, tra cui Shahed (anche nella versione a reazione), Gerbera e velivoli esca Parodiya. I lanci sono partiti da diverse direzioni: Kursk, Millerovo, Orel e Primorsko-Akhtarsk in territorio russo, oltre che dalla regione di Donetsk temporaneamente occupata e dalla Crimea. La contraerea ucraina è riuscita ad abbattere la maggior parte dei velivoli: secondo i dati preliminari diffusi dall'aeronautica di Kiev, alle 8 del mattino (ora locale) risultavano neutralizzati 107 droni nel nord, nel sud e nell'est del Paese.
Maltempo in Lombardia, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco nella notte
Sono stati più di 200 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco durante la notte in Lombardia, dove il maltempo sta interessando diverse province. La situazione, secondo i soccorritori, appare nel complesso in miglioramento, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza. Nella Bergamasca, a Isola di Fondra, si sono concluse le evacuazioni del campeggio che nella serata del 20 agosto avevano coinvolto circa 250 persone, dopo un movimento franoso nella parte alta dell'area e un'esondazione. Piogge intense anche nel Comasco, dove a Domaso lo straripamento di un torrente ha interessato la viabilità lungo la statale "Regina". Nel Sondriese si sono registrate criticità per l'esondazione del bacino dei Forni e per il cedimento di un ponte pedonale. Temporali in corso anche su Milano e provincia.
Allerta arancione in Liguria, nubifragi e strade chiuse. Blackout in alcuni quartieri di Genova
Allerta arancione dalle 3 del mattino di oggi, 21 agosto, nelle aree del Centro-Levante della Liguria, dove le forti piogge stanno già provocando i primi disagi. Anas ha chiuso in via temporanea l'Aurelia nel Savonese, all'altezza del ponte sul torrente Quiliano, mentre ad Arenzano è stata interdetta la strada in corrispondenza della galleria Pizzo. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10. All'alba, a Genova, un blackout ha lasciato al buio diversi quartieri. Nelle ore notturne le zone più colpite sono state quelle di Montoggio e Sant'Olcese, nell'entroterra del capoluogo, dove in un'unica ora sono caduti 65,6 millimetri di pioggia.
Russia, l'Fsb annuncia otto arresti: preparavano attentato
Le autorità russe hanno reso noto l'arresto di otto persone accusate di aver pianificato un attacco contro un'impresa nella regione di Mosca. Secondo l'agenzia Tass, che cita il Servizio federale di sicurezza (Fsb), gli otto avrebbero avuto a disposizione 35 droni carichi di esplosivo, introdotti clandestinamente dall'Ue, per colpire un'azienda strategica della difesa.
In un'operazione distinta, riferisce l'agenzia Ria, è stato fermato nella regione di Murmansk un cittadino straniero di nazionalità non precisata, mentre si preparava a passare in Norvegia: avrebbe monitorato convogli ferroviari con prodotti petroliferi ed edifici amministrativi a Mosca. Secondo le agenzie statali, tutti i fermati lavoravano per i servizi speciali ucraini. Kiev non ha commentato.
Kiev chiede a Musk di usare Starlink per i droni d'attacco
L'Ucraina punta a impiegare droni dotati di connessione Starlink contro i lanciatori di missili balistici fino a 200 chilometri dentro il territorio russo, mentre affronta una grave carenza di intercettori per la difesa aerea. Lo riferisce il Financial Times, citando fonti a conoscenza del dossier. Il via libera dipende però da Elon Musk, la cui posizione verso Kiev è più volte cambiata; a complicare le cose, l'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, che aveva un canale diretto con Musk, è stato da poco rimosso.
Droni russi su un villaggio nel Kharkiv, due morti e due feriti
Un attacco russo con sei droni ha colpito nella notte il villaggio di Lebyazhe, nel distretto di Chuhuiv, nella regione ucraina di Kharkiv. A perdere la vita sono stati un uomo di 73 anni e una donna di 66 anni, mentre altre due persone – un uomo di 41 anni e una donna di 73 – sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il governatore regionale Oleg Synegubov, citato dall'agenzia Unian.
Pesante il bilancio dei danni: "Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato", ha dichiarato Synegubov.
Zelensky: "Siamo indifesi sui missili balistici, i partner ci diano i Patriot"
Prosegue a Kiev e nella regione – tra Boryspil e Brovary – il lavoro nelle zone colpite dall'ultimo attacco russo. Lo rende noto Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram, descrivendo un raid combinato con numerosi missili balistici, missili da crociera e droni. Il presidente ucraino indica nei balistici la minaccia più insidiosa del momento: se circa il 90% dei cruise è stato intercettato, contro i missili balistici la difesa è molto meno efficace. Da qui la richiesta di dotazioni per i sistemi Patriot, che secondo Zelensky solo gli alleati sono in grado di fornire.
Il leader ucraino sottolinea di trasmettere ai partner, a ogni livello, sia le necessità di Kiev sia la convinzione che dispongano dei mezzi per soddisfarle. "Non stiamo parlando di regali", afferma, ricordando che l'Ucraina è pronta ad acquistare gli armamenti. Ciò che serve, aggiunge, sono le relative decisioni politiche da parte degli alleati, "in primo luogo negli Stati Uniti". Infine il ringraziamento a quanti, sottolinea, stanno concretamente aiutando l'Ucraina a difendersi e a salvare vite.