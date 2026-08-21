Turchia emette mandato d'arresto per Netanyahu per la Flotilla. LIVE

La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu per il caso della Flotilla, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu e Afek Moskovitch. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della Flotilla, sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. "Accogliamo con favore qualunque iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano contro la Global Sumud Flotilla e che contribuisca a rompere un'impunità che dura da troppo tempo", ha commentato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla.

"È meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità e il mondo intero riconosce la nostra vittoria e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo". Lo ha dichiarato, secondo l'agenzia Isna, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Intanto Trump rivendica il sopravvento su Teheran: "Abbiamo spazzato via l'Iran", ha detto in un'intervista telefonica a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito il tycoon, "dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata". Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo: "Gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo". Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il "D-Day economico".

Su Truth Social il presidente ha annunciato "l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese", minacciando "conseguenze economiche tremende" per qualsiasi governo che dovesse sostenere Teheran. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, il pacchetto potrebbe spingersi fino alla confisca degli asset iraniani. La replica della Repubblica islamica è arrivata rapida: "Sarà un altro flop".

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