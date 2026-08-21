Guerra Iran Usa, Turchia emette mandato d'arresto per Netanyahu per la Flotilla. LIVE
La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della Flotilla per Gaza: lo annuncia il governo di Ankara. "Rotta impunità che dura da troppo tempo", commentano dalla Flotilla. "È meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità", ha dichiarato il presidente iraniano. Intanto Trump rivendica il sopravvento su Teheran: "Abbiamo spazzato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz". Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono a Israele lo stop agli insediamenti in Cisgiordania
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La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu per il caso della Flotilla, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu e Afek Moskovitch. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della Flotilla, sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. "Accogliamo con favore qualunque iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano contro la Global Sumud Flotilla e che contribuisca a rompere un'impunità che dura da troppo tempo", ha commentato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla.
"È meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità e il mondo intero riconosce la nostra vittoria e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo". Lo ha dichiarato, secondo l'agenzia Isna, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
Intanto Trump rivendica il sopravvento su Teheran: "Abbiamo spazzato via l'Iran", ha detto in un'intervista telefonica a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito il tycoon, "dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata". Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo: "Gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo". Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il "D-Day economico".
Su Truth Social il presidente ha annunciato "l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese", minacciando "conseguenze economiche tremende" per qualsiasi governo che dovesse sostenere Teheran. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, il pacchetto potrebbe spingersi fino alla confisca degli asset iraniani. La replica della Repubblica islamica è arrivata rapida: "Sarà un altro flop".
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Msf: "Arrestata in Cisgiordania la dottoressa Dima Mohammed Amin"
"Siamo profondamente turbati dalla notizia dell'arresto della dottoressa Dima Mohammed Amin, specialista in ostetricia e ginecologia, prelevata dalla sua casa in Cisgiordania. La dottoressa Dima è l'ultima vittima della campagna di detenzione del personale medico palestinese". Così su X Medici senza frontiere.
Gb, Canada e Australia: "Vergogna no indagine World Kitchen"
Regno Unito, Canada e Australia hanno definito "vergognosa" la decisione di Israele di chiudere senza avviare un'indagine penale il caso dell'attacco israeliano che nell'aprile 2024 uccise sette operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck) nella Striscia di Gaza. "Da oltre due anni esortiamo Israele a esaminare questo caso con rapidita' e rigore e a chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni. L'annuncio delle Idf del 19 agosto 2026 secondo cui non sara' aperta alcuna indagine penale su questo attacco, senza alcuna spiegazione, e' vergognoso", hanno dichiarato i tre Paesi in un comunicato congiunto. "Le vittime di questo incidente e le loro famiglie hanno diritto alla giustizia e a che i responsabili rispondano delle loro azioni. Continueremo a chiedere risposte a loro nome", hanno aggiunto Londra, Ottawa e Canberra. I sette dipendenti della Wck, tre britannici, un cittadino con doppia nazionalita' americana e canadese, un polacco, un australiano e un palestinese, furono uccisi dopo aver supervisionato lo scarico parziale di una nave proveniente da Cipro con 300 tonnellate di aiuti alimentari. L'esercito israeliano ha riconosciuto una serie di errori a diversi livelli, ma mercoledi' un'indagine preliminare ha concluso che "non esisteva alcun ragionevole sospetto di condotta criminale". World Central Kitchen ha definito la decisione "incompatibile con la realta'" e "profondamente offensiva", chiedendo un'inchiesta affidata a una commissione indipendente e sostenendo che l'esercito israeliano non possa "indagare in modo credibile sulla propria condotta". L'Australia aveva gia' espresso ieri la propria "indignazione" per la decisione e convocato l'ambasciatore israeliano nel Paese.
Iran, Cina: "Sanzioni Usa senza fondamento; riprenda dialogo"
Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha ribadito l'appello al dialogo tra Stati Uniti e Iran e riferendosi alle minacce di sanzioni da parte di Washington ha aggiunto che Pechino "si oppone alle sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale e nel mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". "L'uso della forza militare e le tattiche di pressione non faranno altro che portare a un'escalation che non giovera' a nessuno. Esortiamo le parti ad agire responsabilmente e a risolvere le controversie attraverso il dialogo e il negoziato", ha aggiunto il portavoce di Pechino in un post sui social.
Il petrolio in calo a New York a 86,66 dollari
Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 86,66 dollari al barile.
Ankara: "Governo Netanyahu non è intoccabile né impunibile"
"Non accettiamo in alcun modo l'idea che il governo Netanyahu, che porta avanti una politica di genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. Non consentiremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati, né che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunità. Utilizzeremo con determinazione tutte le possibilità offerte dal diritto nazionale e internazionale". Lo dichiara su X il ministro della Giustizia turco Akin Gurlek, in merito al mandato di arresto internazionale spiccato nei confronti del premier e di un altro cittadino israeliano nell'ambito delle indagini sulla Flotilla per Gaza. "Sotto la guida del nostro presidente Erdogan, continueremo a essere fermi e saldi al fianco del popolo palestinese, degli oppressi e della coscienza dell'umanità. Assumeremo con determinazione tutti i passi necessari affinché coloro che commettono crimini contro l'umanità siano chiamati a rendere conto davanti alla legge", conclude.
Flotilla: "Mandato di arresto turco per Netanyahu rompe l'impunità"
"Accogliamo con favore qualunque iniziativa giudiziaria che riconosca l'illegalità delle azioni compiute dal governo israeliano contro la Global Sumud Flotilla e che contribuisca a rompere un'impunità che dura da troppo tempo". A dirlo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, in merito al mandato di arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu emesso dalla Turchia. "Quello che abbiamo subito - attacchi, intercettazioni illegali in acque internazionali, sequestri delle imbarcazioni, arresti e violenze - è grave e deve avere conseguenze sul piano della giustizia internazionale", ha aggiunto Delia. Per Maria Elena Delia "è fondamentale ricordare che la vicenda della Flotilla non può essere separata dal contesto in cui è avvenuta: ciò che è stato fatto contro di noi - sottolinea - si aggiunge ad anni di sistematiche violazioni dei diritti del popolo palestinese, dell'occupazione e del blocco illegale imposto a Gaza. La nostra missione nasce precisamente per denunciare questa impunità". "Per questo - conclude - ogni passo verso l'accertamento delle responsabilità è importante, purché al centro rimangano Gaza e i diritti del popolo palestinese".
Turchia emette mandato d'arresto per Netanyahu per la Flotilla
La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu e per un altro cittadino israeliano, Afek Moskovitch, ha annunciato il ministro della Giustizia turco Akin Gurlek, nell'ambito di un'indagine sull'intercettazione della Sumud Flotilla e sulla detenzione degli attivisti da parte delle forze israeliane lo scorso maggio. "Nell'ambito del procedimento legale relativo all'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Flotilla e in conformità con i mandati di arresto emessi il 14 luglio 2026 contro Benyamin Netanyahu e Afek Moskovitch per 'genocidio', il ministero della Giustizia ha chiesto al ministero dell'Interno di emettere una 'red notice' per il loro arresto internazionale", ha dichiarato il ministro turco. In Turchia Netanyahu e Moskovitch sono perseguiti per "crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, aggressione e percosse, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio aggravato e dirottamento di mezzi di trasporto", ha specificato il ministero. A maggio circa 430 membri dell'equipaggio delle cinquanta imbarcazioni intercettate dall'esercito israeliano nel Mediterraneo, a ovest di Cipro, furono portati con la forza in Israele e poi detenuti nel carcere di Ktziot, prima di essere deportati. Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, suscitò l'indignazione internazionale dopo aver diffuso un video in cui si mostrava tra gli attivisti fermati costretti in ginocchio e con le mani legate.
Flotilla: Turchia emette mandato arresto per Netanyahu
La Turchia ha chiesto l'emissione di un codice rosso da parte dell'Interpol per garantire l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di un altro cittadino israeliano, Afek Moskovitch, nell'ambito del procedimento relativo il genocidio a Gaza e l'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla avvenuto in acque internazionali. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia turco Akin Gurlek. Il ministro ha precisato che il procedimento giudiziario sull'accaduto, che coinvolge attivisti impegnati nel tentativo di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, e' tuttora in corso davanti all'11 Corte penale di grado elevato di Istanbul. Il procedimento, registrato con il numero di fascicolo 2026/108, coinvolge 35 imputati, tra cui Netanyahu e Moskovitch. Gurlek ha poi ricordato che gia' lo scorso 14 luglio sono stati emessi mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e Moskovitch con l'accusa di genocidio. A seguito dei due provvedimenti, il ministero della Giustizia ha chiesto al ministero dell'Interno di avviare la procedura per la richiesta di codice rosso Interpol, affinche' i due potessero essere ricercati a livello internazionale. La relativa documentazione e' stata inoltre trasmessa al ministero degli Esteri. Le accuse comprendono crimini contro l'umanita', genocidio, privazione aggravata della liberta' personale, lesioni intenzionali, tortura, danneggiamento di proprieta', rapina aggravata e dirottamento di mezzi di trasporto. Gurlek ha affermato che la Turchia respinge quella che ha definito la convinzione secondo cui il governo Netanyahu sarebbe immune da qualsiasi forma di responsabilita' per le proprie politiche nella Striscia di Gaza. "Non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati ne' che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunita'", ha dichiarato. Il ministro ha aggiunto che la Turchia continuera' a ricorrere ai meccanismi giuridici nazionali e internazionali e, ribadito che il presidente Recep Tayyip Erdogan continuera' a schierarsi al fianco del popolo palestinese e di quanti subiscono forme di oppressione. "Adotteremo con determinazione tutte le misure necessarie affinche' coloro che commettono crimini contro l'umanita' siano chiamati a risponderne davanti alla legge", ha concluso Gurlek.
Cisgiordania, due palestinesi uccisi: uno da Idf e uno da colono
Due palestinesi sono stati uccisi oggi nella Cisgiordania occupata: un uomo di 58 anni e' stato colpito dall'esercito israeliano a Jenin, mentre un ragazzo di 17 anni e' stato ucciso da un colono nella zona di Sa'ir, a nord di Hebron. Secondo il ministero palestinese della Salute, Fathi Ziadan Khazem, 58 anni, e' morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito dalle forze israeliane a Jenin. L'esercito israeliano ha affermato che durante un'operazione "un terrorista armato di coltello che aveva tentato di accoltellare un soldato e' stato neutralizzato". Un testimone ha riferito all'Afp che i militari erano entrati nell'abitazione e avevano ordinato a Khazem di alzare le mani. L'uomo avrebbe poi attaccato i soldati con un coltello e sarebbe stato colpito piu' volte davanti al figlio di dieci anni. Khazem, ex ufficiale delle forze di sicurezza palestinesi, era ricercato da Israele dopo l'attacco compiuto a Tel Aviv nel 2022 dal figlio Raad Khazem, nel quale furono uccisi tre israeliani e feriti altri sei. Nel secondo episodio, un diciassettenne palestinese e' stato ucciso da un colpo sparato da un colono a Sa'ir. L'esercito israeliano ha riferito che nella zona erano scoppiati scontri dopo lanci di pietre contro civili israeliani e che un "responsabile della sicurezza", residente in una colonia, aveva aperto il fuoco contro i palestinesi ferendone diversi.
Idf: "Indagine su sparatoria Sa'ir, civili israeliani nell'area senza autorizzazione"
''Nella mattinata di oggi, i soldati dell'Idf sono intervenuti nella zona di Sa'ir in seguito alla segnalazione di palestinesi che lanciavano pietre contro un gruppo di civili israeliani presenti nell'area senza autorizzazione preventiva. A seguito del lancio di pietre, alcuni civili israeliani sono rimasti feriti. Un addetto alla sicurezza ha aperto il fuoco, provocando vittime palestinesi''. Lo comunica il portavoce dell'Idf in una nota in merito a quanto accaduto questa mattina nei pressi della cittadina palestinese Sa'ir, a nord di Hebron, nel sud della Cisgiordania. Gli spari dell'uomo hanno provocato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento grave di un uomo di 70 anni. L'addetto alla sicurezza a cui fa riferimento la nota è il capo della sicurezza dell'insediamento adiacente Metzad, che è stato chiamato dai coloni che si aggiravano senza autorizzazione nell'area di Sa'ir, dove l'ingresso agli israeliani è vietato, provocando la reazione palestinese. Secondo la nota, ''i soldati sono intervenuti per disperdere gli aggressori e allontanare i civili israeliani dalla zona. Agenti della polizia distrettuale si trovano ora sul posto insieme ai soldati per raccogliere prove e testimonianze nell'ambito dell'indagine avviata'' L'Idf inoltre conferma i report di un incendio appiccato a un edificio in costruzione incendiato, senza attribuirne però la responsabilità, segnalando che i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. ''L'Idf precisa che la presenza di civili israeliani nell'area senza previa coordinazione e autorizzazione mette in pericolo la loro incolumità e distoglie l'attenzione dei soldati dalle attività di difesa e antiterrorismo'', aggiunge la nota.
Turchia emette mandato d'arresto per Netanyahu per la Flotilla
La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu per il caso della Flotilla per Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara.
Iran: "Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza"
"È meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità e il mondo intero riconosce la nostra vittoria e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo". Lo ha dichiarato, secondo l'agenzia Isna, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, alla 31ª Assemblea Generale dell'Associazione Islamica della Società Medica Iraniana.
Morto giovane palestinese in Cisgiordania, colpito dai coloni
Karim Shalaldeh, 17 anni, è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da spari di coloni nella zona del villaggio di Sa’ir, a nord di Hebron. Lo riferisce il ministero della Salute dell’Autorità Palestinese. Anche un altro palestinese è stato ferito.
Hilltop News, un organo di informazione affiliato al movimento dei coloni, aveva riferito in precedenza che alcuni escursionisti ultraortodossi erano arrivati nella zona e sarebbero stati bersagliati con pietre dagli abitanti di Sa’ir. Secondo la testata, le forze di sicurezza israeliane sono giunte sul posto e hanno aperto il fuoco contro una delle persone che stavano lanciando pietre. L’Idf ha dichiarato che l’incidente è attualmente oggetto di accertamenti.
Cisgiordania, due palestinesi feriti da colpi d'arma da fuoco vicino a Hebron
Due palestinesi sono rimasti feriti da spari nella zona di Sa'ir, a nord di Hebron. Uno di loro avrebbe 70 anni. Lo riferisce il Times of Israel, citando media palestinesi. Sull'episodio circolano ricostruzioni divergenti. Secondo Hilltop News, testata legata al movimento dei coloni, alcuni escursionisti ultraortodossi giunti nell'area sarebbero stati presi di mira con il lancio di pietre da parte di residenti di Sa'ir. Sempre secondo la stessa fonte, le forze di sicurezza israeliane arrivate sul posto avrebbero aperto il fuoco contro una delle persone che stavano scagliando le pietre. L'esercito israeliano ha fatto sapere che l'accaduto è oggetto di verifiche.
Idf: ucciso a Nuseirat comandante di Hamas coinvolto nei sequestri
L'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito mercoledì un obiettivo nell'area di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Nel raid, secondo quanto riferito dal portavoce dell'Idf, è stato ucciso Sabahi Sami Mahmoud Shahata, indicato come comandante di plotone dell'ala militare di Hamas. Israele sostiene che l'uomo si fosse infiltrato in territorio israeliano durante l'attacco del 7 ottobre, prendendo parte al rapimento di numerosi ostaggi, e che stesse ancora pianificando azioni contro le forze israeliane.
M.O., soldato aggredito con un coltello: l'Idf uccide un uomo a Jenin
L'esercito israeliano ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un uomo a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, definendolo un "terrorista". Secondo la ricostruzione dell'Idf, diffusa sul proprio canale Telegram, nel corso di un'operazione nell'area l'uomo, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare un soldato: "I soldati hanno risposto sparando al terrorista e uccidendolo". Le forze israeliane hanno riferito che nessun militare è rimasto ferito.
Sull'episodio l'agenzia palestinese Wafa fornisce una diversa lettura, parlando di un'"incursione" delle truppe israeliane. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che nel corso dell'azione un quattordicenne è stato colpito e ferito, riportando "ferite da arma da fuoco al petto", e trasportato in ospedale.
Trump: "Abbiamo spazzato via l'Iran, presto pieno controllo su Hormuz"
"Abbiamo spazzato via l'Iran". Sono le parole di Donald Trump nel corso di un'intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Secondo il presidente statunitense, Teheran "dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata". Trump ha inoltre sostenuto che gli Stati Uniti "controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz" e che a breve ne avranno "il pieno controllo".
Cisgiordania, esercito israeliano uccide un palestinese vicino a Jenin
Un palestinese è stato ucciso dalle forze armate israeliane in Cisgiordania nel corso di quello che l'esercito ha descritto come un tentativo di attacco. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, i militari israeliani hanno aperto il fuoco nelle prime ore di venerdì nei pressi di Jenin, nel nord del territorio occupato. L'uomo, stando alla ricostruzione dell'esercito, avrebbe cercato di accoltellare i soldati impegnati in un'operazione militare.
Mezzaluna Rossa: "Esercito israeliano blocca i soccorsi ai palestinesi feriti dai coloni"
Le ambulanze non riescono a raggiungere i palestinesi rimasti feriti negli assalti dei coloni nella Cisgiordania occupata, a causa dell'ostruzione delle forze israeliane. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo quanto riportato dall'emittente, l'episodio si è verificato a Khirbet Deir Shams, località a sud di Hebron, dove tre palestinesi sono rimasti feriti dopo che alcuni coloni israeliani avevano preso di mira le loro abitazioni.