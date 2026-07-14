Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, nuovi missili su Kiev. Media: droni ucraini su raffineria Gazprom in Russia

live Mondo
©Ansa

Missili balistici sulla capitale ucraina. Suonano le sirene. L'annuncio di Klitschko su Telegram. Ieri l'incontro a Parigi con la nascita di una coalizione anti missilistica europea firmata da 8 Paesi tra cui Ucraina, Regno Unito, Germania, Italia e Francia

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei Volenterosi a Parigi. Secondo il Kyiv Independent droni ucraini hanno invece colpito una raffinerai Gazprom in Russia.

Il vertice dei Volenterosi si è concluso con la nascita di una coalizione anti missilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri otto Paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky 'serve a portare Putin a trattare'. Macron: 'Costruiamo la difesa europea'.

Intanto un'esercitazione dei Volenterosi nei 'Paesi vicini' all'Ucraina è in agenda già nei 'prossimi mesi' mentre Kiev acquisirà 16 caccia Rafale e batterie di difesa Samp/T dai suoi alleati.

Ira del Cremlino: 'Fomentano la guerra'. L'Eliseo intanto denuncia una 'vasta campagna cyber' condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori, Ue e Londra varano sanzioni per 'attività informatiche malevole'.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Media: "Droni Kiev hanno attaccato raffineria Gazprom in Russia"

Droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Gazprom Neftekhim Salavat nella Repubblica del Bashkortostan, nel sud ovest della Russia. Sono state segnalate esplosioni e si è visto del fumo levarsi dall'impianto. Lo riporta il Kyiv Independent. La raffineria si trova nella città di Salavat, a circa 1.400 chilometri dalla linea del fronte in Ucraina. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito una serie di esplosioni, mentre video condivisi sui social media mostrano dense colonne di fumo scuro che si levavano sopra l'impianto. Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petrolchimici della Russia. Secondo il Moscow Times, nel 2024 l'impianto ha lavorato 7,2 milioni di tonnellate di materie prime petrolifere, pari al 2,7% del volume totale di raffinazione della Russia. La raffineria era già stata colpita due volte da droni ucraini nel settembre 2025. 

Media: "Missili contro Kiev, colpiti 2 quartieri"

Mosca ha lanciato nella notte un attacco missilistico balistico contro Kiev, provocando incendi nei quartieri di Holosiivskyi e Darnytskyi. Lo riferisce Ukrinform citando un comunicato diffuso dall'amministrazione militare della città di Kiev (Kcma) tramite Telegram. La Kcma ha anche segnalato incendi in due località del distretto di Holosiivskyi mentre il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha precisato poco dopo che gli incendi sono stati provocati da raid russi che hanno colpito dei magazzini nel distretto di Holosiivskyi provocando degli incendi. 

Raid con missili balistici su Kiev nella notte

La Russia ha condotto un nuovo raid con missili balistici su Kiev. Lo riferiscono i media locali, indicando che un incendio è scoppiato nel distretto di Holosiivskyi. Poco prima nella capitale ucraina erano suonate le sirene d'allarme per una minaccia missilistica. "I sistemi di difesa aerea sono in azione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici", ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, confermando che incendi sono divampati nel distretto di Holosiivsky, nel sud della città. Le sirene d'allarme hanno iniziato a suonare prima che venissero udite almeno sei splosioni.

L'attacco arriva poche ore dopo la riunione a Parigi della Coalizione dei Volenterosi, gli alleati di Kiev, che hanno annunciato un rafforzamento del sostegno all'Ucraina e nuove misure per aumentare la pressione su Mosca. Nell'occasione, nove Paesi europei hanno dato vita a una coalizione "puramente difensiva" per sviluppare capacità contro i missili balistici in Europa.

Mondo: Ultime notizie

Attentato di Nizza, il 14 luglio 2016 un camion si scaglia sulla folla

Mondo

Erano le 22:30 del 14 luglio e la città costiera stava celebrando la Festa nazionale...

13 foto

Ucraina, ancora raid russi su Kiev dopo il vertice dei Volenterosi

live Mondo

Missili balistici sulla capitale ucraina. Suonano le sirene. L'annuncio di Klitschko su Telegram....

Iran, raid di Teheran su navi degli Emirati: 1 morto. LIVE

live Mondo

Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo Stretto. Rimane alta la tensione....

Guerra Ucraina, raid missilistici di Mosca su Kiev: udite esplosioni

Mondo

Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un...

Guerra Iran, blocco Usa su Hormuz. Trump: "Colpiremo con forza"

Mondo

"Saremo i custodi dello Stretto", ha scritto il presidente Usa su Truth, nel pieno della nuova...

Mondo: I più letti