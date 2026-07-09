Zelensky auspica da tempo una mossa di questo tipo. All’inizio di luglio aveva dichiarato di contare "fortemente su una decisione degli Stati Uniti in merito al rilascio delle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione, sono i passi che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo. È una priorità assoluta". E in un’intervista al Financial Times tre giorni fa Zelensky ha detto che Trump ha lodato l’Ucraina perché "sta andando molto bene" con i droni a lungo raggio. E, soprattutto, che ora il presidente Usa vedrebbe le cose in una nuova prospettiva: "Vuole stare dove c’è successo e questo è legato a molti fattori non solo alla sua personalità, ma anche alle imminenti elezioni, al suo status e alla sua convinzione su come la guerra possa essere conclusa".

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