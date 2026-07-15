Le forze armate russe avrebbero condotto nella notte una nuova serie di raid contro gli scali portuali ucraini impiegati per il transito di rifornimenti diretti alle forze di Kiev. Lo sostiene il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui l'attacco ha interessato più bersagli nei porti di Odessa e Chornomorsk, nella regione di Odessa, con l'impiego di missili di precisione lanciati da aerei e di droni d'attacco. Nel mirino sarebbero finite le installazioni portuali destinate allo scarico di carburanti e lubrificanti, oltre ai depositi di stoccaggio. Sempre secondo il dicastero russo, quattro imbarcazioni cariche di materiale per l'esercito ucraino sarebbero state centrate negli scali di Chornomorsk e Dnipro-Buh. Le affermazioni non trovano al momento riscontri indipendenti.