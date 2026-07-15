Gli ucraini annunciano di aver colpito decine di navi russe, l'esercito di Mosca colpisce invece Odessa. Prosegue l'ondata di attacchi ucraini con droni sulla Russia: nelle ultime 24 ore il bersaglio è stata Mosca, dove secondo il sindaco sono stati lanciati oltre 300 velivoli esplosivi, molti dei quali abbattuti. Intanto Kiev ha ottenuto il via libera a impiegare fondi europei per acquistare componentistica militare cinese e aumentare la produzione bellica
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Continua la pioggia di droni ucraini contro la Russia. Nelle ultime 24 ore ad essere martellata è stata la capitale Mosca, secondo il sindaco della città oltre 300 velivoli esplosivi sono stati lanciati ma molti sono stati abbattuti. E per aumentare la produzione bellica Kiev ha avuto l'autorizzazione ad usare i fondi europei per acquistare componentistica militare cinese.
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Mosca: colpiti i porti di Odessa e Chornomorsk, danneggiate quattro navi
Le forze armate russe avrebbero condotto nella notte una nuova serie di raid contro gli scali portuali ucraini impiegati per il transito di rifornimenti diretti alle forze di Kiev. Lo sostiene il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui l'attacco ha interessato più bersagli nei porti di Odessa e Chornomorsk, nella regione di Odessa, con l'impiego di missili di precisione lanciati da aerei e di droni d'attacco. Nel mirino sarebbero finite le installazioni portuali destinate allo scarico di carburanti e lubrificanti, oltre ai depositi di stoccaggio. Sempre secondo il dicastero russo, quattro imbarcazioni cariche di materiale per l'esercito ucraino sarebbero state centrate negli scali di Chornomorsk e Dnipro-Buh. Le affermazioni non trovano al momento riscontri indipendenti.
Kiev: colpite nella notte 20 navi russe nel Mar Nero
Venti imbarcazioni russe sarebbero state colpite nella notte da droni ucraini nel Mar Nero. Lo ha reso noto su Telegram Robert Brovdi, comandante delle forze di droni di Kiev, secondo cui tra i bersagli figurano 17 petroliere, due navi per il trasporto di gas e un rimorchiatore. Nessuna conferma è finora arrivata da parte russa.
Odessa, drone russo colpisce nave mercantile: tre morti
Un attacco russo ha centrato un'imbarcazione civile nell'oblast di Odessa, provocando tre vittime. A darne notizia è stato il governatore regionale Oleh Kiper. "Questa sera, il nemico ha lanciato un altro attacco contro le infrastrutture portuali nell'Oblast di Odessa. Durante l'attacco, un drone ostile ha colpito un'imbarcazione civile battente bandiera delle Isole Marshall, danneggiandone la sovrastruttura. A bordo è scoppiato un incendio", ha dichiarato.
Kiev potrà usare fondi Ue per comprare componenti cinesi per i droni
L'Ucraina avrà la possibilità di destinare risorse di un prestito europeo per la difesa all'acquisto di componentistica cinese per droni. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Kiev ha ottenuto una deroga relativa a una parte di una tranche da 6 miliardi di euro (circa 6,86 miliardi di dollari), che potrà quindi essere impiegata per rifornirsi di pezzi provenienti dalla Cina. Il quotidiano britannico cita fonti a conoscenza della decisione. Reuters, che rilancia l'indiscrezione, precisa di non essere stata in grado di verificarla in modo indipendente.
Mosca, il sindaco Sobyanin: "340 droni ucraini verso la capitale, la maggior parte abbattuti"
Nell'arco di 24 ore sarebbero stati 340 i droni ucraini diretti verso l'area di Mosca. Lo afferma il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, secondo cui i velivoli senza pilota sono stati in gran parte intercettati dalla contraerea prima di avvicinarsi alla città. "La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea sugli approcci esterni", ha scritto Sobyanin su Telegram, aggiungendo che "più di 50 droni nemici sono stati distrutti mentre erano diretti verso Mosca".