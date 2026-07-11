Guerra Ucraina Russia, Kiev attaccata da missili russi: udite diverse esplosioni. LIVE
Almeno cinque esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri!", ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale
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Almeno cinque esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri!", ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
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Kiev, 'almeno sei feriti nella regione di Sumy per i raid russi'
- "L'esercito russo ha attaccato la regione di Sumy: si contano 6 feriti". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Hrygorov, scrive l'Ukrainska Pravda. "In serata, i russi hanno attaccato la comunità di Trostyanets con un drone a reazione e hanno colpito un'infrastruttura civile, ferendo due uomini. Altri quattro feriti si contano nella comunità di Konotop e in quella di Sumy.
Kiev attaccata da missili russi, udite diverse esplosioni
Almeno cinque esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. "Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri!", ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.