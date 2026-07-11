- "L'esercito russo ha attaccato la regione di Sumy: si contano 6 feriti". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Hrygorov, scrive l'Ukrainska Pravda. "In serata, i russi hanno attaccato la comunità di Trostyanets con un drone a reazione e hanno colpito un'infrastruttura civile, ferendo due uomini. Altri quattro feriti si contano nella comunità di Konotop e in quella di Sumy.