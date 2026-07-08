Intorno alle 2 del mattino, aerei da guerra dell'Idf hanno lanciato un attacco aereo sulla foresta di Ali al-Taher, alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, preceduto da intermittenti bombardamenti di artiglieria nella zona. E' quanto scrive l'agenzia di stampa libanese Nna. Secondo i media arabi, la cresta di Ali al-Taher, alta circa 600 metri, è considerata dagli israeliani un obiettivo strategico perché domina la città di Nabatieh da est. Israele sostiene inoltre, si apprende sempre da fonti di stampa locale, che i pendii e le aree boschive a est di Ali al-Taher siano utilizzati dai combattenti di Hezbollah per lanciare operazioni, rendendo il controllo degli altipiani un obiettivo chiave per la sicurezza del territorio compreso tra il confine e il fiume Litani. Inoltre, scrive sempre la Nna, aerei da guerra israeliani hanno lanciato tre raid notturni contro l'area compresa tra le città di Beit Yahoun, Qounine e Barashit nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale.