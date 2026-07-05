Iran, migliaia a funerali Khamenei. Negoziati con Usa dall'11/7. LIVE

L'ambasciatore iraniano in Cina ha ribadito che verranno applicate nuove tariffe alle navi in transito nello Stretto di Hormuz - un'ipotesi respinta da Washington - assicurando al contempo che le nazioni "amiche" riceveranno un trattamento di favore. L'accordo iniziale raggiunto tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto prevedeva il transito gratuito delle navi commerciali attraverso lo stretto per 60 giorni, ma resta incerto quale regime verrà adottato al termine di tale periodo. L'ambasciatore iraniano Abdolreza Rahmani Fazli ha dichiarato, intervenendo al World Peace Forum di Pechino, che il suo Paese sta lavorando in "collaborazione e cooperazione" con l'Oman a "nuove disposizioni" per questa via navigabile di vitale importanza. "In quanto Paese nelle cui acque territoriali ricade lo Stretto di Hormuz, applicheremo sicuramente delle tariffe per i servizi offerti", ha affermato Fazli - secondo quanto riportato - sottolineando tuttavia che tali oneri non costituiranno un semplice "pedaggio". "Queste nuove disposizioni riguarderanno la garanzia della sicurezza del transito attraverso lo Stretto di Hormuz, la supervisione del passaggio delle imbarcazioni... nonché la gestione e la prevenzione delle conseguenze ambientali legate all'elevato numero di navi in transito", ha spiegato. "Riserveremo certamente un trattamento speciale ai Paesi che ci sono stati amici e che ci hanno sostenuto in modo particolare durante i momenti difficili", ha aggiunto.