Iran, migliaia a funerali Khamenei. Negoziati con Usa dall'11/7. LIVE

Dolore e rabbia contro gli Usa nella Grande Moschea dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura 'vendetta' e 'morte all'America'. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni attesi circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah ucciso il 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al Arabiya, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Usa in Pakistan
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Dolore e rabbia, tanta rabbia contro gli Usa nella Grande Moschea dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura 'vendetta' e 'morte all'America'. Nelle cerimonie funebri che dureranno sei giorni attesi circa venti milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al Arabiya, ovvero l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Usa in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi, le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica islamica.
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L'Iran ribadisce: 'ai Paesi amici un trattamento speciale per le tariffe a Hormuz'
L'ambasciatore iraniano in Cina ha ribadito che verranno applicate nuove tariffe alle navi in transito nello Stretto di Hormuz - un'ipotesi respinta da Washington - assicurando al contempo che le nazioni "amiche" riceveranno un trattamento di favore. L'accordo iniziale raggiunto tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto prevedeva il transito gratuito delle navi commerciali attraverso lo stretto per 60 giorni, ma resta incerto quale regime verrà adottato al termine di tale periodo. L'ambasciatore iraniano Abdolreza Rahmani Fazli ha dichiarato, intervenendo al World Peace Forum di Pechino, che il suo Paese sta lavorando in "collaborazione e cooperazione" con l'Oman a "nuove disposizioni" per questa via navigabile di vitale importanza. "In quanto Paese nelle cui acque territoriali ricade lo Stretto di Hormuz, applicheremo sicuramente delle tariffe per i servizi offerti", ha affermato Fazli - secondo quanto riportato - sottolineando tuttavia che tali oneri non costituiranno un semplice "pedaggio". "Queste nuove disposizioni riguarderanno la garanzia della sicurezza del transito attraverso lo Stretto di Hormuz, la supervisione del passaggio delle imbarcazioni... nonché la gestione e la prevenzione delle conseguenze ambientali legate all'elevato numero di navi in transito", ha spiegato. "Riserveremo certamente un trattamento speciale ai Paesi che ci sono stati amici e che ci hanno sostenuto in modo particolare durante i momenti difficili", ha aggiunto.
Libano, '4.303 morti e 12.202 feriti per i raid israeliani dal 2 marzo'
Il ministero della Salute libanese ha annunciato in serata che il bilancio complessivo delle vittime delle aggressioni israeliane iniziate il 2 marzo scorso è salito a 4.303 morti e 12.202 feriti. Lo riporta l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, scrive Haaretz.
Media Israele, stasera si riunirà il gabinetto politico e di sicurezza allargato
Il gabinetto politico e di sicurezza israeliano allargato si riunirà stasera. Lo scrive il media israeliano Ynet.