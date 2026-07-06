Iniziato in Iran il corteo funebre per i funerali di Khamenei. LIVE

A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città
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A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città.
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I familiari al corteo funebre di Ali Khamenei, manca Mojtaba
La cerimonia funebre ufficiale della Guida Supremia iraniana Ali Khamenei è iniziata pochi minuti fa, dopo che il veicolo che trasportava la salma del defunto leader è stato avvistato in strada. Sono presenti anche altri veicoli con a bordo i suoi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbaholhoda Bagheri, la nipote Zahr Mohammadi Golpaygani e Zahra Haddad Adel, moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei.
Folla di iraniani si riversa nelle strade per il corteo funebre di Khamenei
Gremite le vie di Teheran che portano al luogo in cui si terrà la cerimonia Un gran numero di iraniani si è riversato nel centro di Teheran, dirigendosi verso le vie Azadi, Enghelab e Damavand, che conducono al luogo in cui avrà inizio la cerimonia funebre del defunto leader Ali Khamenei.
Iniziato a Teheran il corteo funebre per la Guida Suprema Ali Khamenei
È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore e attraverserà la celebre via Enghelab (Rivoluzione) e piazza Azadi (Libertà), secondo gli organizzatori.