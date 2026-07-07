Guerra Iran, continuano funerali Khamenei. A Hormuz missili Teheran contro mercantili LIVE
Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. Terzo giorno di cerimonia funebre per Khamenei
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Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. "Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro, provocando un incendio, mentre viaggiava in direzione sud", ha dichiarato l'UKMTO, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Continuano i funerali di Khamenei a Teheran.
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Migliaia partecipano alla cerimonia funebre per Khamenei a Qom
Migliaia di persone hanno partecipato al corteo funebre a Qom per la defunta guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di febbraio da parte di Stati Uniti e Israele. Il grande Ayatollah Abdollah Javadi Amoli ha guidato le preghiere per Khamenei nella città santa questa mattina. I fedeli gli renderanno omaggio nella moschea di Jamkaran. I partecipanti hanno gridato slogan come "Morte agli Stati Uniti", "Morte a Israele" e "Vendetta, vendetta!" (per la morte di Khamenei). A Teheran si è tenuta una cerimonia di commiato di due giorni, iniziata sabato, e il corteo funebre ieri. La bara di Khamenei verrà portata in Iraq questo pomeriggio e verrà riportata in Iran domani pomeriggio per essere sepolta a Mashhad giovedì.
Araghchi: 'Negoziati non inizieranno sotto le minacce'
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i negoziati per un accordo finale "non inizieranno" se le minacce continueranno, citando il paragrafo 13 del Memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Araghchi ha aggiunto che "milioni di orgogliosi iraniani" si stanno radunando per i funerali del defunto Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei. "Né loro né le nostre coraggiose Forze Armate si lasciano intimidire da alcuna minaccia", ha detto su X. "Onorate la vostra firma", ha aggiunto. La dichiarazione è arrivata dopo che Trump ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo con l'Iran o "portato a termine il lavoro". "Possiamo abbattere i loro ponti in un'ora, possiamo bloccare la loro fornitura di energia.... Non hanno soldi adesso. Non abbiamo dato loro alcun denaro", ha detto ieri ai giornalisti nello Studio Ovale.
Media: 'Petroliera colpita da un proiettile nella regione dello Stretto di Hormuz'
Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. "Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro, provocando un incendio, mentre viaggiava in direzione sud", ha dichiarato l'UKMTO, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali.