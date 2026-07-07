Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i negoziati per un accordo finale "non inizieranno" se le minacce continueranno, citando il paragrafo 13 del Memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Araghchi ha aggiunto che "milioni di orgogliosi iraniani" si stanno radunando per i funerali del defunto Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei. "Né loro né le nostre coraggiose Forze Armate si lasciano intimidire da alcuna minaccia", ha detto su X. "Onorate la vostra firma", ha aggiunto. La dichiarazione è arrivata dopo che Trump ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo con l'Iran o "portato a termine il lavoro". "Possiamo abbattere i loro ponti in un'ora, possiamo bloccare la loro fornitura di energia.... Non hanno soldi adesso. Non abbiamo dato loro alcun denaro", ha detto ieri ai giornalisti nello Studio Ovale.