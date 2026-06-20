Iran, 74 frustate alla cantante che si è esibita senza velo

Un tribunale di Qom ha condannato la cantante iraniana Parastoo Ahmadi e altri sette artisti a 74 frustate ciascuno, oltre a due anni di divieto di espatrio e di attività artistica. Nel dicembre 2024 la cantante aveva trasmesso in diretta su YouTube un'esibizione senza velo, in un Paese dove alle donne è vietato cantare in pubblico

Un tribunale iraniano ha condannato la cantante Parastoo Ahmadi e un gruppo di sette artisti a 74 frustate ciascuno per aver mandato in onda, in diretta streaming su YouTube, un concerto in cui l' artista appariva senza velo . Lo riferiscono i media locali. La sentenza prevede anche due anni di divieto di lasciare il Paese e due anni di stop a qualsiasi attività artistica.

Il concerto senza pubblico

L'esibizione era andata in scena in un antico caravanserraglio, senza spettatori. Il palco, poco illuminato, era decorato soltanto da un grande tappeto persiano. Ad accompagnare la cantante c'erano un pianista, un batterista, un chitarrista e un bassista, tutti vestiti di nero. Ahmadi indossava invece un lungo abito con spalline sottili e un rossetto rosso scuro, in un Paese in cui alle donne è proibito cantare in pubblico. Il video, diffuso sul suo canale nel dicembre 2024, ha raccolto circa tre milioni di visualizzazioni.

Gli arresti e l'accusa

Ahmadi, la videomaker Tahmineh Monzavi, i musicisti e altre persone coinvolte nella produzione erano stati fermati una prima volta nel dicembre 2024, pochi giorni dopo il concerto, e in seguito rilasciati su cauzione. All'epoca il sito della magistratura Mizan Online aveva riferito dell'apertura di un procedimento per aver eseguito "musica senza rispettare le norme legali e religiose". La condanna è stata emessa dal tribunale penale provinciale di Qom: l'imputazione è di aver leso il pudore pubblico "producendo e pubblicando contenuti volgari e immorali su internet".

A dare notizia della sentenza è stata anche la stessa Monzavi, in un post pubblicato su Instagram nei giorni scorsi: "Due anni di divieto di svolgere attività artistiche, divieto di lasciare il Paese e 74 frustate per tutti noi". Le autorità non hanno confermato ufficialmente il verdetto, ripreso però dalla piattaforma iraniana Emtedad.