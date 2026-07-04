L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei ed attuale Guida suprema
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L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America" e "vendetta, vendetta". Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei ed attuale Guida suprema che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione.
Secondo quanto riportato dalla televisione di stato, migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader Ali Khamenei. La cerimonia di commiato durerà fino alle 20:00 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo. I fedeli, riuniti nel cortile della Grande Moschea di Mosalla a Teheran, dove la bara di vetro di Khamenei è posta in un luogo elevato, gridano "Morte agli Stati Uniti" e "Vendetta, vendetta" e sventolano striscioni con l'immagine di Khamenei e i suoi aforismi, oltre a immagini come quella di un banchetto a mani giunte. Le bandiere dell'Iran e di altre nazioni recano scritte in arabo che invocano vendetta per la morte di Khamenei, avvenuta durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Le cerimonie funebri e di commiato si terranno tra sei giorni a Teheran e nelle città sante di Qom e Mashhad in Iran, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone a Teheran.
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Iran: nella notte iniziati i funerali di Khamenei, slogan contro Usa e Israele
La televisione di stato iraniana ha annunciato ufficialmente nella notte l'inizio della cerimonia funebre pubblica per Ali Khamenei intorno alle 6del mattino (2,30 Gmt) di oggi, con migliaia di persone che si sono riversate nel luogo in cui è stata esposta la salma. Arrivati all'alba e per lo più vestiti di nero, molti sventolavano bandiere sciite rosse con la scritta "Martire". Secondo un giornalista dell'Afp, alcuni partecipanti hanno scandito slogan come "Vendetta" e "Morte all'America, morte a Israele", uno slogan spesso udito durante le cerimonie ufficiali.
Vertice Nato, incognita risorse: quali programmi sono a rischio?
Il 36esimo vertice della Nato, in programma ad Ankara (Turchia) il 7 e l’8 luglio prossimi, avrà tra i temi in agenda il disimpegno degli Stati Uniti in Europa, e si capirà quanto il Vecchio Continente sarà disposto a spendere per potenziare la sicurezza. In che modo l'Italia si presenta all'appuntamento e cosa rischia? Anche di questo si è parlato nella puntata del 3 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24.
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Teheran, iniziati ufficialmente i funerali di Khamenei
L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America" e "vendetta, vendetta".
Secondo quanto riportato dalla televisione di stato, migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader Ali Khamenei. La cerimonia di commiato durerà fino alle 20:00 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo. I fedeli, riuniti nel cortile della Grande Moschea di Mosalla a Teheran, dove la bara di vetro di Khamenei è posta in un luogo elevato, gridano "Morte agli Stati Uniti" e "Vendetta, vendetta" e sventolano striscioni con l'immagine di Khamenei e i suoi aforismi, oltre a immagini come quella di un banchetto a mani giunte. Le bandiere dell'Iran e di altre nazioni recano scritte in arabo che invocano vendetta per la morte di Khamenei, avvenuta durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Le cerimonie funebri e di commiato si terranno tra sei giorni a Teheran e nelle città sante di Qom e Mashhad in Iran, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone a Teheran.