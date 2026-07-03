A Teheran, le bare contenenti i corpi della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte in vista dei funerali. I media iraniani e internazionali mostrano numerose persone che nella Grande Moschea 'Imam Khomeini' piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro Stati Uniti e Israele, a fine febbraio. Le autorità, scrive Afp, prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la tre giorni di tributo nazionale, che inizierà domani. Oggi, mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. Le immagini mostrano cinque bare, tutte dipinte con la bandiera iraniana: oltre alla salma di Khamenei, nella Grande Moschea di Teheran sono esposte anche le bare del genero dell'ayatollah, Mesbah-ol-Hoda Bagheri, della figlia maggiore Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei e della nuora Zahra Haddad Adel. La quinta bara è di piccole dimensioni, e contiene i resti della nipote di 14 mesi di Khamenei, Zahra Mohammadi Golpaygani. Accanto alla bara si vede una foto della bimba. Le pareti della Moschea, annota la Afp, sono ricoperte da grandi ritratti dell'ayatollah Khamenei, che ha ricoperto la carica di Guida Suprema per tre decenni, bandiere nere in segno di lutto e bandiere rosse, simboli di martirio e vendetta. Secondo quanto riportato dall'Irib, la tv pubblica iraniana, tra i primi a recarsi alla Grande Moschea per rendere omaggio alla defunta figuravano personalità religiose provenienti dall'Afghanistan e dall'Indonesia. Nelle immagini diffuse dai media internazionali si vedono scene di pianto, con folle di gente comune ma anche personalità religiose raccolte in preghiera.