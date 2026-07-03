Guerra Iran, salma Khamenei giunta a Teheran per funerali. Attese milioni di persone. LIVE
La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla, nella Capitale, in vista delle esequie. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le celebrazioni dureranno tre giorni
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La salma dell'ex Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, è giunta presso il complesso religioso di Teheran dove si svolgeranno i suoi funerali, a quattro mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di tre giorni. L'evento che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
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Esposte a Teheran bare di Khamenei e famiglia, omaggio delle delegazioni straniere
A Teheran, le bare contenenti i corpi della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte in vista dei funerali. I media iraniani e internazionali mostrano numerose persone che nella Grande Moschea 'Imam Khomeini' piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro Stati Uniti e Israele, a fine febbraio. Le autorità, scrive Afp, prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la tre giorni di tributo nazionale, che inizierà domani. Oggi, mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. Le immagini mostrano cinque bare, tutte dipinte con la bandiera iraniana: oltre alla salma di Khamenei, nella Grande Moschea di Teheran sono esposte anche le bare del genero dell'ayatollah, Mesbah-ol-Hoda Bagheri, della figlia maggiore Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei e della nuora Zahra Haddad Adel. La quinta bara è di piccole dimensioni, e contiene i resti della nipote di 14 mesi di Khamenei, Zahra Mohammadi Golpaygani. Accanto alla bara si vede una foto della bimba. Le pareti della Moschea, annota la Afp, sono ricoperte da grandi ritratti dell'ayatollah Khamenei, che ha ricoperto la carica di Guida Suprema per tre decenni, bandiere nere in segno di lutto e bandiere rosse, simboli di martirio e vendetta. Secondo quanto riportato dall'Irib, la tv pubblica iraniana, tra i primi a recarsi alla Grande Moschea per rendere omaggio alla defunta figuravano personalità religiose provenienti dall'Afghanistan e dall'Indonesia. Nelle immagini diffuse dai media internazionali si vedono scene di pianto, con folle di gente comune ma anche personalità religiose raccolte in preghiera.
Tv iraniana trasmette arrivo bara Ali Khamenei a moschea Teheran
L’emittente iraniana Press Tv ha trasmesso le immagini dell'arrivo della bara del “leader martire” della Rivoluzione Islamica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, alla Grande Moschea di Teheran. I funerali di Ali Khamenei avranno inizio ufficialmente sabato 4 luglio 2026 in Iran, con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio 2026 con la sepoltura a Mashhad.
Trump: "Ridicolo che gli Usa abbiano rapporto unilaterale con la Nato"
E' "ridicolo" che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto "unilaterale" con la Nato. Lo ha scritto sulla sua piattaforma social Truth il presidente Usa Donald Trump, a meno di una settimana dal vertice Nato di Ankara. Riferendosi agli alleati ha detto: "Non ci sono stati vicini!!!". Poi ha aggiunto che il rapporto con la Nato "non è reciproco".
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Attese 15-20 milioni di persone per funerali di Kamenei
Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di tre giorni. L'evento che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili. Il feretro di Ali Khamenei, avvolto nella bandiera iraniana, è arrivato al Grand Mosalla - un vasto complesso religioso della capitale. Le pareti della struttura sono adornate con grandi ritratti dell'Ayatollah Khamenei, rimasto in carica come Guida Suprema per tre decenni, oltre che con bandiere nere, segno di lutto, e bandiere rosse, simbolo di martirio e vendetta.
Salma di Ali Khamenei giunta a Grande Moschea per i funerali
La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. E' quanto riporta l'agenzia Irna su Telegram,