Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali. FOTO

Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali a Teheran. FOTO
Prendono il via tre giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex Guida Suprema, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Usa e Israele. Stimata la presenza di 15-20 milioni di persone soltanto nella capitale. Sarebbero “quasi 100” i Paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei
- L’Iran saluta la sua ex Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. A Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo (così come quelle di diversi membri della sua famiglia), in vista dei funerali, che dureranno tre giorni.
- Moltissime persone si sono riunite nella Grande Moschea 'Imam Khomeini' nella capitale per piangere l’ex leader. Le autorità, scrive Afp, prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la tre giorni di tributo nazionale.
- Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma di Khamenei. In tutto, secondo quanto fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, sarebbero “quasi 100” i Paesi che partecipano ai funerali. “Sono presenti delegazioni ufficiali provenienti dall'Europa orientale, ma i Paesi europei che si sono schierati a sostegno della guerra contro la Repubblica islamica non sono stati invitati”, ha spiegato.
- "La testimonianza del grande Leader iraniano ha impresso un profondo dolore nei cuori di tutto il nostro popolo, della comunità islamica e di tutti i liberi del mondo. Questa 'ascesa rossa' (martirio, ndr) non è la fine del cammino, ma l'inizio di una nuova stagione di solidarietà e resistenza", recita il messaggio diffuso sui social dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
- Le pareti della Moschea sono ricoperte da grandi ritratti di Khamenei, che ha ricoperto la carica di Guida Suprema per tre decenni, bandiere nere in segno di lutto e bandiere rosse, simboli di martirio e vendetta.
- Cinque le bare esposte, tutte dipinte con la bandiera iraniana: oltre alla salma di Khamenei ci sono quelle del genero Mesbah-ol-Hoda Bagheri, della figlia maggiore Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei e della nuora Zahra Haddad Adel. La quinta bara è di piccole dimensioni e contiene i resti della nipote di 14 mesi di Khamenei, Zahra Mohammadi Golpaygani. Accanto alla bara si vede una foto della bimba.
- Per l’occasione è tornato in pubblico Ahmad Vahidi, capo delle Guardie Rivoluzionarie: non lo si vedeva dall'inizio della guerra a febbraio. Ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato.