Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali. FOTO

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali a Teheran. FOTO

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©Ansa

Prendono il via tre giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex Guida Suprema, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Usa e Israele. Stimata la presenza di 15-20 milioni di persone soltanto nella capitale. Sarebbero “quasi 100” i Paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei

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