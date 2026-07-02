Donald Trump si mostra ottimista sui negoziati con Teheran e non esclude di prolungare i tempi del memorandum d'intesa oltre la scadenza del 18 agosto. "I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, andiamo d'accordo", ha detto il presidente Usa, assicurando che "la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo". Secondo il Wall Street Journal, il capo della Casa Bianca avrebbe valutato con il segretario alla Difesa Pete Hegseth e con il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine anche l'ipotesi di nuovi attacchi militari, scegliendo però per ora la via diplomatica. Le trattative a Doha restano indirette: gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato il premier qatarino Al Thani, mentre i colloqui tecnici passano attraverso i mediatori di Qatar e Pakistan e si concentrano su Libano e asset congelati. Teheran chiede in via preliminare lo sblocco dei fondi da trasferire alla banca centrale iraniana. Sullo Stretto di Hormuz cresce intanto l'insofferenza tedesca: il ministro della Difesa Boris Pistorius avverte che "non aspetteranno all'infinito" e valuta il richiamo delle due navi schierate a Gibuti.

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