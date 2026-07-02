Guerra Iran USA, proseguono i colloqui a Doha. Trump: "In Iran è stata una gita". LIVE
Il presidente degli Stati Uniti cerca di tranquillizzare gli americani dicendo loro che i prezzi della benzina torneranno ai livelli precedenti a quelli della "gita in Iran". A Doha i colloqui di pace procedono ma subiscono uno stop in vista dei funerali di Khamenei
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Donald Trump si mostra ottimista sui negoziati con Teheran e non esclude di prolungare i tempi del memorandum d'intesa oltre la scadenza del 18 agosto. "I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, andiamo d'accordo", ha detto il presidente Usa, assicurando che "la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo". Secondo il Wall Street Journal, il capo della Casa Bianca avrebbe valutato con il segretario alla Difesa Pete Hegseth e con il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine anche l'ipotesi di nuovi attacchi militari, scegliendo però per ora la via diplomatica. Le trattative a Doha restano indirette: gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato il premier qatarino Al Thani, mentre i colloqui tecnici passano attraverso i mediatori di Qatar e Pakistan e si concentrano su Libano e asset congelati. Teheran chiede in via preliminare lo sblocco dei fondi da trasferire alla banca centrale iraniana. Sullo Stretto di Hormuz cresce intanto l'insofferenza tedesca: il ministro della Difesa Boris Pistorius avverte che "non aspetteranno all'infinito" e valuta il richiamo delle due navi schierate a Gibuti.
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Qatar: negoziati proseguiranno dopo i funerali di Khamenei
I colloqui tra Teheran e Washington non si interromperanno con le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei e riprenderanno una volta concluse le cerimonie funebri. Lo ha fatto sapere da Doha un portavoce del governo del Qatar.
Trump: "Prezzi della benzina torneranno ai minimi come prima della 'gita' in Iran"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a rivendicare gli effetti della sua politica energetica in un messaggio pubblicato su Truth. "Proprio come avevo promesso, i prezzi del petrolio stanno crollando rapidamente e anche i prezzi della benzina alla pompa stanno scendendo, sebbene non così velocemente come dovrebbero", ha scritto il tycoon. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, "l'America non è mai stata così forte come oggi" e i costi alla pompa sono destinati a tornare "presto ai minimi storici di cui gli americani godevano prima della nostra 'gita' in Iran, rivelatasi un grande successo".
Libano, Onu: "Autorità esclusiva al governo di Beirut sul territorio"
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ribadisce che il quadro di riferimento per le intese relative al Libano resta quello fissato dal Consiglio di sicurezza, che affida al governo di Beirut "il monopolio esclusivo dell'uso delle armi e l'autorità esclusiva sul proprio territorio". La precisazione arriva dal portavoce Stephane Dujarric, intervenuto dopo le indiscrezioni sull'accordo tra Libano e Israele: l'intesa, secondo quanto trapelato, non prevederebbe un ritiro immediato delle forze israeliane dal sud del Paese, ma un "processo graduale subordinato al disarmo di Hezbollah".
Gaza, l'allarme dell'Onu: 196 civili uccisi lungo la Linea Gialla dall'inizio della tregua
Le agenzie umanitarie che operano con le Nazioni Unite hanno chiesto maggiori tutele per la popolazione civile nella Striscia di Gaza, in particolare lungo la cosiddetta Linea Gialla, che divide l'area sotto controllo palestinese da quella presidiata dalle forze israeliane. In una nota diffusa nelle scorse ore, l'Humanitarian Country Team – che riunisce le agenzie Onu e le organizzazioni non governative attive sul terreno – ha segnalato che il progressivo ampliamento delle zone controllate da Israele, dall'avvio del cessate il fuoco dello scorso ottobre, sta aggravando i rischi per i civili e complicando gli interventi di soccorso.
Libano, l'Onu: rientrato a casa il 40% degli sfollati dal conflitto con Israele
In Libano è tornato nelle proprie aree di origine circa il 40% degli oltre un milione di persone costrette a lasciare le proprie case a causa del conflitto con Israele. Il dato, elaborato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è stato reso noto dal portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "Sebbene questo rappresenti un importante passo verso la ripresa - ha sottolineato - migliaia di persone restano ancora sfollate e continuano a dipendere dagli aiuti umanitari". Dujarric ha inoltre ribadito che i rientri "devono avvenire in condizioni di sicurezza, su base volontaria e nel rispetto della dignità delle persone", aggiungendo che chi rientra deve poter accedere all'assistenza umanitaria necessaria.
Colloqui Iran-Usa a Doha, Qatar: "Progressi positivi"
I negoziati separati svoltisi oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, con Qatar e Pakistan nel ruolo di mediatori, hanno registrato "progressi positivi" sulle questioni legate al memorandum firmato dai due Paesi. Lo ha reso noto su X il portavoce del ministero degli Esteri qatariota, Majed Al Ansari. "Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nel prossimo periodo, con il prossimo incontro che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano", ha aggiunto il funzionario, riferendosi alle esequie di Ali Khamenei.