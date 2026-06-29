"Sono la cugina della donna trentenne che sta sotto le macerie con i bambini. Lei è entrata in contatto all'una di notte di oggi, (domenica), appena ha avuto il segnale telefonico, con un'altra cugina che vive a Maracaibo. Quando le ha scritto, la cugina stava registrando un video su tik tok durante la quale le ha detto che era viva, con i tre bambini, tutti vivi. E che lei è l'unica che è ferita". Lo ha detto la cugina della donna che, insieme ai tre figli, è stata individuata in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello Stato di La Guaira, dai vigili del fuoco italiani. "Dopo - continua la giovane - alle due di pomeriggio, è riuscita a mandare un altro messaggio per ripetere che sono tutti ancora vivi grazie alla gloria di Dio. Ora abbiamo fede e speriamo che li possano tirare fuori. Sono vivi, c'è speranza. Si chiama Dillinger Gonzalez". I figli si chiamano Jonas Gonzalez di 10 anni, Anyeli Gonzalez di 10 e Ashley Gonzales di 7.