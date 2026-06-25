Terremoto in Venezuela, epicentro e intensità delle scosse: le mappe

Due eventi sismici di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito il Paese sudamericano nell’arco di un minuto provocando decine di morti e centinaia di feriti. Ecco le zone più colpite
Due terremoti di grande intensità nell’arco di un minuto. Due scosse devastanti che hanno colpito il Venezuela nella serata del 24 giugno. Il primo ha fatto registrare una magnitudo di 7,2, il secondo di 7,5, sulla base dei dati dello US Geological Survey, l'agenzia governativa americana che monitora i sismi.
L’epicentro dei due eventi è stato identificato a circa 24 chilometri a Nord-Est di San Felipe, città situata nella parte settentrionale del Paese, distante 265 chilometri dalla capitale Caracas.
Il primo terremoto si è verificato alle 18.04, ora locale, seguito meno di un minuto dopo da una seconda scossa, ancora più potente della precedente. Al momento della stesura di questo articolo, si registrano almeno 32 morti e 700 feriti. Le mappe dell’intensità sismica, realizzate sulla base dei dati dello US Geological Survey, mostrano la propagazione degli effetti delle scosse che si sono avvertiti in tutta l’area nord-occidentale del Venezuela.
Si tratta del terremoto più potente nel Paese da oltre un secolo a questa parte. La presidente Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Particolarmente colpito lo stato di La Guaira, sulla costa, dove decine di edifici sono crollati a causa delle scosse.
(articolo in aggiornamento)