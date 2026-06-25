Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni: una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati: per ora non ci sono dati ufficiali, ma si teme un disastro di vasta portata. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza
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Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni: una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Per ora non ci sono dati ufficiali, ma si teme un disastro di vasta portata. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. L'epicentro vicino a Moron, città costiera a 200 chilometri dalla capitale venezuelana.
Trump: in Venezuela un "numero devastante di morti"
Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump i due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno "causato un numero devastante di morti", senza tuttavia citare cifre ufficiali sulle vittime. "I due forti terremoti che hanno appena colpito il popolo venezuelano sono entrambi di enorme portata e hanno causato un numero devastante di morti", ha affermato Trump in un post su Truth Social. "Gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare! Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo di prepararsi ad agire rapidamente. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. Le prime notizie non sono buone".
La presidente Rodriguez: "Colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza'"
"Ci sono state due scosse, una di magnitudo 7,2 e un'altra di 7,5. Abbiamo avuto 20 repliche. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Il primo messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite: tutte le organizzazioni si sono messe al lavoro". Lo ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodrigues tre ore dopo il terremoto che ha colpito il Paese. "Non ci sarà scuola nei prossimi giorni: abbiamo attivato le operazioni di salute pubblica. Siamo vicini a chi ha perso propri cari. Chiediamo calma e unità alla popolazione. Dichiaro lo stato di emergenza: ringrazio i governi che si sono offerti per dare aiuto, Usa, Cuba, Gb, Brasile Messico, Onu", ha aggiunto.
A Caracas si scava tra le macerie degli edifici crollati
A Caracas si scava tra le macerie dei molti edifici crollati durante il terribile terremoto. In rete circolano immagini di agenti di polizia e vigili del fuoco al lavoro, mentre isolano le aree colpite, pur di cercare di salvare la vita a chi è rimasto sotto i calcinacci. "Le pietre dei muri che crollavano volavano in aria da tutte le parti. Il boato è stato terrificante", raccontano alcuni testimoni.