La crosta terrestre non è un blocco unico, ma è suddivisa in una quindicina di grandi placche tettoniche che galleggiano sul mantello, uno strato di rocce caldissime e parzialmente plastiche. Queste placche sono in continuo movimento: si allontanano, si scontrano oppure scorrono una accanto all'altra. È proprio questa lenta ma incessante dinamica a modellare il pianeta nel corso di milioni di anni, formando catene montuose e alimentando fenomeni come terremoti ed eruzioni vulcaniche. A livello mondiale la fascia più attiva è l'Anello di Fuoco del Pacifico, dove si verifica circa l'81% dei terremoti più potenti registrati sulla Terra. In quella regione predominano le zone di subduzione, responsabili di alcuni dei più grandi sismi della storia moderna, come quelli del Cile nel 1960 e dell'Alaska nel 1964.