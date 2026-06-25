Doppio terremoto 7.1 e 7.5 in Venezuela: allerta tsunami nei Caraibi

Lo riferisce l'Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Allarme onde anomale alle Isole Vergini e a Porto Rico, diversi crolli a Caracas e si temono molte vittime. Terremoto avvertito anche in Colombia. Un altro sisma di magnitudo 6.9 ha colpito invece il nord del Giappone ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 7.1 seguito da un'altra scossa ancora più potente di magnitudo 7.5 ha colpito il Venezuela: lo riferisce l'Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Allerta tsunami alle Isole Vergini e a Porto Rico, il sisma è stato avvertito anche in Colombia. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito invece il nord del Giappone. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica nipponica. Secondo le prime informazioni, il sisma è stato registrato a una profondità di 68 km al largo dell'isola di Honshu.

Un'immagine dei crolli a Caracas - ©Getty

Crolli a Caracas Almeno due edifici sono crollati nel quartiere di Los Palos Grandes, nel comune di Chacao, nell'area metropolitana di Caracas, dopo il forte terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito oggi il centro del Venezuela. Lo riferiscono media locali e residenti della zona, che hanno segnalato i crolli lungo la Primera Avenida, tra l'Avenida Francisco de Miranda e la Primera Transversal. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro del sisma è stato localizzato nel nord-ovest del comune di Montalbán, nello Stato di Carabobo, a circa 300 chilometri dalla capitale, con una profondità di 13,2 chilometri. La scarsa profondità rende il terremoto particolarmente distruttivo. Al momento non è stato diffuso un bilancio ufficiale di eventuali vittime o feriti. Le autorità stanno valutando l'entità dei danni provocati dalla scossa, avvertita in gran parte del territorio venezuelano e anche in diversi Paesi della regione. L'ultimo terremoto di intensità analoga risale al 2018, quando un sisma di magnitudo 7,3 colpì lo Stato di Sucre.

Crollato anche un terzo edificio Un edificio è crollato completamente nel quartiere di San Bernardino, nel nord di Caracas, dopo il terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito oggi il centro del Venezuela. La notizia è stata diffusa dal portale venezuelano Monitoreamos, che cita video e testimonianze pubblicati sui social media. "Questa è la situazione in questo momento qui a San Bernardino, accanto alla frutteria Juvenal. Un edificio è crollato completamente, ci sarebbero molti feriti all'interno. È un disastro", afferma un testimone in un filmato rilanciato online e ripreso dal portale. Le immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere provocate dai crolli e danni a facciate, abitazioni e infrastrutture in diverse zone della capitale venezuelana. Il crollo si aggiunge a quelli già segnalati nel quartiere di Los Palos Grandes, nel comune di Chacao, dove almeno altri due edifici sarebbero crollati lungo la Primera Avenida. Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e feriti. Le raccomandazioni della Croce Rossa Dopo il forte terremoto che ha colpito oggi il Venezuela ed è stato avvertito in numerose città colombiane, tra cui Bogotà, Barranquilla e Bucaramanga, la Croce Rossa colombiana ha diffuso una serie di raccomandazioni alla popolazione su come comportarsi in caso di scosse sismiche. In un video pubblicato sui social, l'organizzazione ha invitato i cittadini a mantenere la calma e, se si trovano all'interno di edifici antisismici, a ripararsi sotto mobili robusti o accanto a pareti interne, proteggendo testa e collo fino al termine della scossa. In caso contrario, è consigliata un'evacuazione ordinata secondo i piani di emergenza. La Croce Rossa raccomanda inoltre di non utilizzare ascensori, di tenersi lontani da finestre, scaffali e oggetti sospesi che potrebbero cadere e, se all'aperto, di raggiungere aree aperte lontane da edifici, alberi e linee elettriche. L'organizzazione ha infine invitato la popolazione a seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità e dei soccorritori prima di rientrare nelle abitazioni o nei luoghi di lavoro.

I crolli a Caracas - ©Getty