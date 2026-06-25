Terremoto in Venezuela, la fuga dall'aeroporto

l Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni: una scossa di magnitudo 7.1 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza- Wilmer Azuaje, deputato dello stato di Barinas, ha filmato queste immagini che mostrano persone che corrono all'interno dell'aeroporto mentre parti del soffitto e delle pareti crollano, spargendo detriti e fumo in tutto l'edificio. Si vede poi Azuaje camminare tra i detriti sparsi per l'aeroporto. Credit: Wilmer Azuaje via Storyful