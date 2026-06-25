Doppio sisma in Venezuela, crolli e paura a Caracas. LE FOTO

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La leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace María Corina Machado ha espresso solidarietà ai cittadini colpiti dal forte terremoto ha scosso il centro del Venezuela. In un messaggio pubblicato sui social network, Machado ha rivolto un pensiero alle famiglie coinvolte nell'emergenza. "Il mio cuore, il mio abbraccio infinito e le mie preghiere sono con ogni famiglia venezuelana in queste ore di angoscia", ha scritto