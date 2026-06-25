Doppio sisma in Venezuela, crolli e paura a Caracas. LE FOTO

Le immagini dei crolli a Caracas dopo il doppio potente sisma che ha colpito il Venezuela tra il 24 e il 25 giugno
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Duplice sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni,...
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La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più...
Con l’arrivo delle temperature più elevate, i ventilatori tornano tra i prodotti più ricercati...
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Lo riferisce l'Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Allarme onde anomale alle Isole...
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Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: 16 mercoledì, 17 giovedì e...