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Doppio sisma in Venezuela, crolli e paura a Caracas. LE FOTO

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Le immagini dei crolli a Caracas dopo il doppio potente sisma che ha colpito il Venezuela tra il 24 e il 25 giugno 

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