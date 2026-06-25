Sisma Venezuela, panico e danni a Caracas. IL VIDEO

Mariela Magallanes, deputata italo-venezuelana, ha diffuso sul suo account ufficiale di Instagram un video che mostra alcuni dei momenti di panico vissuti nella Capitale durante il fortissimo terremoto che ha colpito il Paese

La deputata italo-venezuelana Mariela Magallanes ha diffuso sul suo account ufficiale di Instagram un video che mostra alcuni dei momenti di panico vissuti a Caracas durante il terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito il Venezuela. Le immagini, riprese nel quartiere di Altamira, nella parte orientale della capitale. Nel filmato si vedono detriti e frammenti di muratura sparsi sull'asfalto, persone che si allontanano rapidamente dagli edifici e cittadini visibilmente scossi mentre cercano di mettersi al sicuro. In sottofondo si percepisce la concitazione dei presenti, mentre la telecamera mostra i danni provocati dal sisma in una delle zone più frequentate della città. "#Venezuela, terremoto nel mio Paese", scrive Magallanes accompagnando il video, che in poche ore è stato rilanciato da numerosi utenti.