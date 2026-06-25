Sisma Venezuela, ambasciatore a Caracas: non ci sono vittime italiane

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Sisma Venezuela, ambasciatore a Caracas: al momento non ci sono connazionali tra vittime

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©Getty

"Insieme con il consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo stiamo verificando le condizioni dei nostri connazionali" ha spiegato l'ambasciatore De Vito

"Al momento non risultano vittime italiane in Venezuela". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito, assicurando che l'unità di crisi è al lavoro. 

"Insieme con il consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo stiamo verificando le condizioni dei nostri connazionali" ha spiegato l'ambasciatore De Vito. "Sono in contatto con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha subito proposto all'Unione europea di attivare il meccanismo della protezione civile". "Al momento non ci risultano vittime tra i nostri connazionali, ma abbiamo notizia di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte". 

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