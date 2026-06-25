Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, doppio terremoto: crolli e decine di morti

Mondo

Due forti terremoti hanno colpito il Venezuela a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas. Le scosse, registrate dall'U.S. Geological Survey con magnitudo 7.1 e 7.5, hanno provocato crolli di edifici, danni alle infrastrutture e interruzioni di energia e comunicazioni. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza e disposto la chiusura dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. I soccorritori sono impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie mentre il bilancio delle vittime e dei feriti continua ad aggiornarsi.

Prossimi video

Venezuela, due violente scosse di terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5

Mondo

Maxi incendio in Pennsylvania: evacuazioni ad Allentown

Mondo

Horlivka, drone colpisce un palazzo: tre morti

Mondo

Venezuela, doppio terremoto: crolli e decine di morti

Mondo

Venezuela, ex deputata Magallanes: popolo nell'incertezza

Mondo

Venezuela, le immagini di un hotel crollato a La Guaira

Mondo