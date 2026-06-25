Terremoto in Venezuela, Tajani: "Offerto aiuto italiano"

"Per ora non abbiamo conoscenza di vittime italiane, però con decine e decine di edifici crollati, il rischio che qualcuno sia rimasto intrappolato c'è" dice il ministro degli Esteri in collegamento telefonico con Sky Tg24, "Le autorità venezuelane - prosegue Tajani - ci hanno assicurato che verrà informata la nostra ambasciata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali"

"Per ora non abbiamo conoscenza di vittime italiane, però con decine e decine di edifici crollati, il rischio che qualcuno sia rimasto intrappolato c'è". Così il ministro degli Esteri Tajani, in collegamento telefonico con Sky Tg24 a proposito del doppio devastante terremoto cha ha colpito il Venezuela (GLI AGGIORNAMENTI NEL LIVEBLOG), ricordando che nel Paese si trova una importante comunità italiana, composta da circa 120mila persone. "Una delle più grandi comunità italiane nel mondo, insieme a quelle in Brasile, in Argentina, in Uruguay". "Le autorità venezuelane - prosegue Tajani - ci hanno assicurato che verrà informata la nostra ambasciata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. L'aeroporto è chiuso, qualcuno non può rientrare. La nostra ambasciata già sta accogliendo alcune famiglie che non possono entrare a casa perché hanno la casa distrutta". Tajani riferisce inoltre di aver dato alle autorità venezuelane "la disponibilità dell'Italia a fare ciò che può essere utile per dare un sostegno per un intervento della protezione civile europea".