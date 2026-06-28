Venezuela, drone mostra la distruzione dopo il terremoto a La Guaira

Immagini riprese da un drone hanno mostrato l'entità della devastazione a La Guaira, sulla costa del Venezuela, dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Interi isolati sono stati ridotti a cumuli di macerie. Il bilancio provvisorio delle vittime al momento ha superato quota 1.400, con migliaia di persone ancora disperse. Oltre 1.600 soccorritori internazionali sono arrivati nel Paese, con altri team ancora in arrivo.
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