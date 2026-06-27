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Venezuela, dopo 50 ore estratte vive una 15enne e la sua cagnolina

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©Ansa

L'operazione, durata 13 ore, è stata condotta dalle squadre di soccorso inviate da El Salvador: grazie a loro Camila Sofía Medina Rivas e la sua cagnolina Chanel sono salve

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