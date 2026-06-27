Venezuela, dopo 50 ore estratte vive una 15enne e la sua cagnolina

L'operazione, durata 13 ore, è stata condotta dalle squadre di soccorso inviate da El Salvador: grazie a loro Camila Sofía Medina Rivas e la sua cagnolina Chanel sono salve
- Le squadre di soccorso provenienti da El Salvador hanno concluso un'operazione durata oltre 13 ore a Playa Grande, nello stato di La Guaira. E nelle prime ore di Sabato hanno estratto vive la 15enne Camila Sofía Medina Rivas e la sua cagnolina Chanel.
- Dopo il terremoto la ragazzina e la sua cagnolina erano rimaste intrappolate al nono piano di un edificio, che in seguito è crollato seppellendole sotto le macerie.
- L'intervento di salvataggio si è svolto in tre fasi. I soccorritori, dopo aver stabilito il primo contatto con la ragazzina, hanno dovuto abbattere diverse pareti per raggiungerla. Quindi, per prima è stata estratta la cagnolina. E subito dopo è stata liberata la ragazza, risultata del tutto illesa.
- A dare notizia del salvataggio è stato il presidente salvadoregno Nayib Bukele: "Abbiamo salvato Camila! Grazie a Dio per averci usato in questo modo. Forza Venezuela". Questo salvataggio arriva a poche ore da un altro intervento nella stessa area, durante il quale gli stessi soccorritori avevano liberato dalle macerie la 39enne Nayarit Colmenares, anch'essa sepolta da oltre 50 ore.