La Premio Nobel per la Pace e oppositrice venezuelana María Corina Machado ha affermato di trovarsi a Panama e di non aver potuto rientrare in Venezuela perché il governo ad interim ha chiuso lo spazio aereo commerciale del Paese per impedirne l'ingresso. In un messaggio pubblicato sul suo account X, Machado ha sostenuto che la misura è stata successivamente revocata, ma che sarebbero state esercitate pressioni su chi intende agevolarne il ritorno. La leader dell'opposizione ha detto di voler rientrare per partecipare alle operazioni di assistenza dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Paese, coordinare gli sforzi dei cittadini e contribuire alla ricostruzione. Ha inoltre accusato il governo di ostacolare l'arrivo di volontari, squadre internazionali di soccorso e giornalisti, sostenendo che "bloccare l'informazione e manipolarla" durante l'emergenza provochi "ancora più vittime". "Sono pronta e vicina al Venezuela e farò tutto il necessario per tornare", ha concluso Machado.