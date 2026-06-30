Terremoto in Venezuela, chi sono i 16 italiani morti sotto le macerie

In questi giorni, molte comunità straniere piangono la morte di propri connazionali, che risiedevano o si trovavano in Venezuela durante le tragiche scosse. Tra le vittime si contano infatti cittadini portoghesi, cinesi, spagnoli, brasiliani, cileni e uruguaiani. La comunità portoghese è quella maggiormente colpita, con circa 28 morti e 85 persone ancora disperse. La Cina, invece, ha confermato la morte di almeno sette cittadini. Gli spagnoli che hanno perso la vita nella tragedia sono sei, ma altre 133 persone non sono ancora state rintracciate e circa 14 sarebbero intrappolate sotto le macerie. Il Brasile ha perso un uomo e una donna, mentre il Cile ha reso noto che una persona è morta nella catastrofe. Le autorità uruguaiane hanno infine confermato la morte di una famiglia composta da tre persone.