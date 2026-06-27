Yimvert Berroteràn, centrocampista 18enne della nazionale Under 20, ha perso la vita nel sisma che ha devastato il Paese. “La tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di Vinotinto. Riposa in pace”, ha scritto la Federazione calcistica del Paese. Anche altri calciatori risultano dispersi, mentre la moglie di Héctor Bello ha perso la vita proteggendo la figlia

Il terremoto che ha devastato il Venezuela, causando migliaia tra morti e feriti e oltre 50mila dispersi ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ), ha colpito anche il mondo del calcio: tra le vittime c’è infatti anche la giovane promessa Yimvert Berroteràn, centrocampista 18enne della nazionale Under 20. La conferma della morte è arrivata dalla stessa Federazione calcistica venezuelana, che in un post sui social ha scritto: “Oggi il calcio venezuelano dice addio con immenso dolore a un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa addolora l'intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in coloro che hanno condiviso del tempo con lui dentro e fuori dal campo”.

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Chi era Yimvert Berroteràn

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di Vinotinto. Riposa in pace”, è il messaggio conclusivo della nota. Berroteràn era cresciuto nel vivaio dell'Universidad Central de Venezuela FC e quest'anno aveva esordito nella massima serie venezuelana. Con la Under 17 aveva partecipato ai mondiali dell'anno scorso in Qatar e quest'anno era stato convocato più volte nella Under 20.

Le vittime nel mondo del calcio

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato: altri due calciatori di club professionistici sono infatti al momento dispersi. Si tratta del difensore 33enne Edwin Peraza e il 16enne Josè Manuel Pimentel Berrios. A morire nel sisma è stata anche la moglie del calciatore venezuelano Héctor Bello, difensore del Marítimo de La Guaira: la donna ha fatto da scudo alla sua bimba di appena un anno per ore, dopo il crollo della loro casa a La Guaria sotto le scosse del violento terremoto. Andrea non ce l'ha fatta, ma la piccola Alana è stata estratta viva dai soccorritori.