Il generale della fanteria di marina degli Stati Uniti, Kevin J. Jarrard, ha incontrato il capo della Difesa del Venezuela, il generale Gustavo González López, e altri alti comandanti militari per coordinare le operazioni di assistenza umanitaria dopo i devastanti terremoti del 24 giugno. Secondo quanto comunicato dal Comando Sud tramite una nota diffusa sui social, l'incontro è servito a valutare le condizioni operative dell'Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, principale punto di ingresso per il personale di emergenza, i macchinari e le forniture. Jarrard, definito come "l'ufficiale di grado più alto del Comando Sud schierato sul campo", collabora con le autorità locali per "pianificare, coordinare e dirigere il supporto militare statunitense destinato al trasferimento rapido, vitale per salvare vite, del personale di primo intervento, delle attrezzature e degli aiuti umanitari verso le zone colpite". L'organismo militare ha inoltre precisato che è in corso un'azione congiunta sul territorio: "Il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento di Stato lavorano con i nostri alleati per aiutare il popolo venezuelano". La riunione mira a facilitare l'arrivo degli aiuti e potenziare la risposta internazionale all'emergenza.