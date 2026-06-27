Il corpo della donna è stato estratto dalle rovine del residence Pin High, a La Guaira, alle porte di Caracas. Data inizialmente per dispersa, i familiari avevano lanciato appelli sui social per ritrovarla ascolta articolo

È stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari, ponendo fine a giorni di ricerche e di speranza (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN VENEZUELA SUL LIVEBLOG).

L'annuncio della famiglia A comunicare il decesso è stato lo zio, Davide Emma, con un messaggio pubblicato sui social: "Addio, nipotina dal cuore immenso. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e ad augurare il bene. Riuscivi sempre a strapparci un sorriso". Ora, ha proseguito l'uomo, "il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile". Lo zio ha quindi ringraziato "tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all'ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne". A confermare la morte della donna è stato anche il fratello, Pedro Mannina: "L'abbiamo trovata. È senza vita". Approfondimento Terremoto Venezuela, testimoni: “Scosse fortissime, molti senza casa”

Il corpo ritrovato sotto le macerie, salvo il marito Il corpo di Francesca Mannina è stato estratto dalle macerie del residence Pin High, a La Guaira, alle porte di Caracas, dove i familiari avevano cercato notizie negli ospedali e lanciato appelli attraverso i social network. La donna risultava dispersa dal momento del violento sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, Francesca si trovava all'interno dell'edificio al momento del crollo e stava tentando di mettersi in salvo quando si sono perse le sue tracce. Laureata in commercio internazionale, lavorava nella macelleria di famiglia. Il marito Roberto Santilli è invece riuscito a salvarsi, riuscendo a lasciare l'edificio attraverso le scale, ma si trova in stato di shock. Approfondimento Sisma Venezuela, soccorritori: risposta umanitaria durerà mesi