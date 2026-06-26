Il doppio sisma nel Paese sudamericano ha causato migliaia tra morti e feriti. Ma ancora sono tantissimi i dispersi. Creato un sito per localizzare gli scomparsi. Paura tra gli italiani in zona: “È stato come rivivere l’Irpinia”. Molte persone non hanno notizie dei parenti. Ecco le loro storie
Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato migliaia tra vittime e feriti, oltre a circa 45mila dispersi, secondo l’ultimo parziale bilancio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Tra le zone colpite, la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello Stato de La Guaira. Tante persone stanno scavando a mano nude, in cerca dei propri cari, in mezzo alle macerie: “Tutto ci stava cadendo addosso. Sembrava un film horror. È durato tantissimo, circa due minuti", ha raccontato una donna. "Il boato è stato terrificante", ha aggiunto una sua amica.
Il sito per localizzare gli scomparsi del terremoto
Un gruppo di cittadini venezuelani ha aperto un sito internet per aiutare le famiglie a rintracciare i propri cari dispersi dopo il terremoto, che ha provocato anche gravi interruzioni delle comunicazioni. Il portale consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. "Molte famiglie non hanno ancora notizie dei propri cari. Se non riesci a contattare qualcuno, segnalalo qui. Se invece l'hai ritrovato, faccelo sapere, così il suo nome potrà portare sollievo e non angoscia", si legge nel messaggio che accompagna l’iniziativa. Dalla giornata di ieri sono arrivate decine di migliaia di segnalazioni. La situazione più critica viene segnalata nello Stato di La Guaira, dove i blackout delle comunicazioni rendono difficile ottenere informazioni sull'entità dei danni.
Vedi anche
Terremoto in Venezuela, epicentro e intensità delle scosse: le mappe
A La Guaira mancano i soccorsi
In tanti a La Guaira si sono uniti ai vigili del fuoco e ai volontari. Qualcuno ha parlato per ore con i familiari intrappolati per tenerli coscienti. "Mia moglie non ce l'ha fatta. Si stava facendo il bagno quando ci sono state le scosse. Abbiamo tentato di scappare. Io sono riuscito a lasciare il palazzo, lei invece è caduta, ha battuto la testa ed è rimasta bloccata. So che è rimasta nuda, vorrei raggiungerla, almeno per coprire il suo corpo", ha raccontato in lacrime un uomo.
Persone estratte vive dalle macerie a 24 ore dal terremoto
Una donna è stata tirata fuori dalle macerie viva ventiquattro ore dopo il terremoto, a Chacao, uno dei centri più colpiti dal sisma. Il sindaco Gustavo Duque ha raccontato: "Ci troviamo presso l'edificio Don Pepe dove, fortunatamente, stiamo salvando una residente. Dio è grande”. A La Guaira un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato.
Vedi anche
Terremoto Venezuela, da placca caraibica a 4 faglie: cosa è successo
Morto un italo-venezuelano
Ieri la Farnesina ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano, nato a Caracas nel 1970, con parenti in Italia, coinvolto nel crollo di un edificio, proprio a La Guaira. "Stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono", anche "su diversi italiani su cui si chiedono verifiche", ha spiegato il capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, Nicola Minasi.
La paura degli italiani: “Scosse fortissime, molti senza casa”
Gli italiani in Venezuela hanno raccontato cosa hanno vissuto, parlando di due scosse ravvicinate, a pochi secondi di distanza, con oscillazioni "terribili" e “fortissime". E la paura, la fuga dalle abitazioni, la sensazione di non aver mai vissuto qualcosa simile mentre sembrava di ondeggiare, "come in barca”. "Caracas è devastata", "qui è un disastro", dice chi ha lasciato l'Italia tempo fa, come le migliaia di connazionali emigrati e residenti in Sudamerica da generazioni, o chi fa la spola da uno Stato all'altro. Per Giovanna è un "déjà-vu" del terremoto in Irpinia, quando aveva soltanto 28 anni ed era mamma di un bambino nato da poco più di dodici mesi. "Si trovava ai fornelli, stava preparando la cena quando abbiamo sentito le oscillazioni. Si è spaventata - racconta il figlio - e si è messa sotto l'arco della porta, dove sono più solide le pareti".
Vedi anche
Terremoto in Venezuela, Farnesina: "Morta persona di origini italiane"
Le testimonianze
"Appena la terra ha iniziato a tremare molti palazzi sono crollati, palazzi di molti piani e densamente abitati", racconta Antonella Pinto, avvocata italo venezuelana residente a Valencia. In tanti poi "erano in casa perché era un giorno festivo". Mentre gli edifici che non hanno ceduto "hanno danni strutturali, moltissimi non hanno più una casa”. Gli attimi di paura vissuti dagli italiani a Caracas vengono raccontati anche su Instagram. Alessandro Rosica, che vive da due anni tra Caserta e il Venezuela, quando ha sentito le due scosse era seduto su un blocco di marmo, in un parco. Il sisma "è stato fortissimo, stavo cadendo. Non ho mai visto in vita mia una cosa così, faceva troppo paura", commenta. E poi gli uccelli che si sono alzati in volo tutti insieme, l'edificio dietro di lui "che si muoveva", le macerie, le auto schiacciate dai semafori. "Dovevo rientrare a breve - dice - ma è tutto posticipato, non ci possiamo muovere. Io non dormo da due giorni".
Vedi anche
Terremoto in Venezuela, scatta l'emergenza ONU
©Getty
Doppio terremoto in Venezuela, le immagini della devastazione. FOTO
Due scosse violentissime, a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, 'ma molte case sono state distrutte'. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte