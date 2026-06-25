Terremoto in Venezuela, scatta l'emergenza ONU

Dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela, le Nazioni Unite hanno avviato un'operazione di emergenza per sostenere i soccorsi nelle aree più colpite. L'OCHA coordina l'arrivo di squadre internazionali specializzate nella ricerca e nel salvataggio urbano, mentre a Caracas è stato attivato un centro operativo per gestire gli aiuti. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha espresso cordoglio per le vittime. Con lo stato di emergenza in vigore, proseguono le ricerche dei dispersi e l'assistenza ai sopravvissuti.
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