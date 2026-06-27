Venezuela, la testimonianza: "Forti scosse e tanta paura"

Francesco Mendoza, residente nella città di Valencia, è intervenuto a Sky TG24: "Qui solo crepe sui muri, il vero problema è nella Guaira. Le autorità sono assenti"

Scosse forti e tanta paura. Così Francesco Mendoza, residente a Valencia, in Venezuela, racconta a Sky TG24 la sua esperienza coi due terremoti che si sono abbattuti sul Paese. "Grazie a Dio noi abbiamo subito solo delle crepe sui muri e non ci lamentiamo perché nella zona della Guaira si parla di più di di 200 palazzi crollati".

La paura, comunque, c'è stata: "Noi siamo stati tanto spaventati perché sono stati due terremoti, uno dietro l'altro, entrambi molto violenti, molto vicini. Sono cose che non succedono quasi mai". Le abitazioni danneggiate, anche a Valencia, sono state sottoposte a verifica, racconta: "Sono venuti del degli esperti e hanno determinato che queste crepe che si vedono sono tutte crepe, come dicono qua in Venezuela, della parte di mamposteria, non sono su muri portanti, su strutture, le colonne e le travi non hanno sofferto".

Secondo quanto racconta Mendoza, però, le autorità sono assenti: "Sono proprio inesistenti, anche se cercano di far vedere che stanno aiutando, la gran parte dell'aiuto è privato, abbiamo ricevuto aiuti dall'estero, c'è tanta gente che sta collaborando qua nella città di Valencia, in tutti i posti si stanno facendo centri dove si raccoglie materiale per portarlo alla Guaira. Ognuno sta cercando di vedere come aiutare quelli più colpiti".