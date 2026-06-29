Sisma Venezuela, ritrovati i corpi dei Cuomo: la famiglia segnata da due terremotiMondo
Le tre vittime - Enzo, la moglie Trini e la figlia Isabella - sono morte nel crollo dell'edificio Petunia a Caracas, già lesionato dal sisma del 1967. La famiglia, originaria del Salernitano, era stata segnata anche dal terremoto dell'Irpinia del 1980, in cui persero la vita i nonni di Enzo. I parenti residenti in Italia stanno raggiungendo Caracas per il riconoscimento e le procedure successive
Nell'elenco delle persone morte nel terremoto che ha devastato il Venezuela compaiono tre nomi italiani: Enzo Cuomo, 63 anni, la moglie Trini, e la figlia Isabella, 22. I loro corpi sono stati recuperati dalle macerie dell'edificio Petunia, un condominio di quattordici piani nel quartiere di Los Palos Grandes, a Caracas. La struttura, già danneggiata dal sisma del 1967 e poi sottoposta a interventi antisismici, è crollata sotto le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).
Una famiglia segnata dai terremoti
La famiglia Cuomo era originaria di Laviano, in provincia di Salerno, un paese che nel 1980 pagò uno dei tributi più alti al terremoto dell'Irpinia: 330 vittime. Tra queste c'erano anche i nonni di Enzo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, emigrati in Venezuela ma tornati in paese per una visita. Quarantasei anni dopo, un altro sisma ha colpito un'altra generazione della stessa famiglia.
La vita a Caracas e i legami con l'Italia
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Enzo Cuomo era un architetto molto stimato. Amava nutrire i pappagalli Ara che si radunavano sul tetto dell'edificio Petunia. Con la moglie Trini seguiva il percorso universitario della figlia Isabella, aspirante stilista appassionata di moda italiana. Il fratello di Enzo, Gerardo, era rientrato in Italia otto anni fa e vive a Milano, dove risiede anche Carlo Francesco Cuomo, l'altro figlio della coppia, in partenza per il Venezuela in queste ore.