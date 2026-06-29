Le tre vittime - Enzo, la moglie Trini e la figlia Isabella - sono morte nel crollo dell'edificio Petunia a Caracas, già lesionato dal sisma del 1967. La famiglia, originaria del Salernitano, era stata segnata anche dal terremoto dell'Irpinia del 1980, in cui persero la vita i nonni di Enzo. I parenti residenti in Italia stanno raggiungendo Caracas per il riconoscimento e le procedure successive

Nell'elenco delle persone morte nel terremoto che ha devastato il Venezuela compaiono tre nomi italiani: Enzo Cuomo, 63 anni, la moglie Trini, e la figlia Isabella, 22. I loro corpi sono stati recuperati dalle macerie dell'edificio Petunia, un condominio di quattordici piani nel quartiere di Los Palos Grandes, a Caracas. La struttura, già danneggiata dal sisma del 1967 e poi sottoposta a interventi antisismici, è crollata sotto le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).