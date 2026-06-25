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Guerra Ucraina Russia, notte di forti esplosioni e blackout in Crimea. LIVE

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Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore

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Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando fonti Osint (Open Source Intelligence). Le centrali termiche di Tavricheskaya e Balaklava sono state prese di mira, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore.

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Media: "Forti esplosioni e blackout in Crimea"

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando fonti Osint (Open Source Intelligence). Le centrali termiche di Tavricheskaya e Balaklava sono state prese di mira, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore.

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