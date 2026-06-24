Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi
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Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni.
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Blackout nella regione di Kherson controllata dai russi
Un'interruzione dell'energia elettrica totale o parziale è in corso in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi. Lo riferisce il governatore installato da Mosca, Vladimir Saldo. Un attacco ucraino nelle scorse ore ha causato un blackout a Sebastopoli.
Blackout a Sebastopoli dopo attacco Kiev
Un attacco ucraino ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Lo ha scritto su Telegram il governatore Mikhail Razvozhayev. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Razvozhayev ha esortato i residenti ad aiutare i vicini piu' vulnerabili e a riservare i telefoni alle comunicazioni di emergenza per risparmiare batteria ed evitare di sovraccaricare la rete elettrica. "Il nemico sta colpendo di nuovo in modo subdolo, tentando di privarci di una vita normale e di seminare il
panico", ha scritto il governatore.