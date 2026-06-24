Un attacco ucraino ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Lo ha scritto su Telegram il governatore Mikhail Razvozhayev. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Razvozhayev ha esortato i residenti ad aiutare i vicini piu' vulnerabili e a riservare i telefoni alle comunicazioni di emergenza per risparmiare batteria ed evitare di sovraccaricare la rete elettrica. "Il nemico sta colpendo di nuovo in modo subdolo, tentando di privarci di una vita normale e di seminare il

panico", ha scritto il governatore.