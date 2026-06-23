Guerra Ucraina Russia, dopo minacce di Zelensky annunciato summit Putin-Lukashenko. LIVE
Da Kiev arriva il monito alla Bielorussia sull'uso di ripetitori per aiutare i droni russi a colpire l'Ucraina. E dal Cremlino viene annunciato a breve un incontro per rispondere a Zelensky
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I presidenti russo, Vladimir Putin, e bielorusso, Alexander Lukashenko, prevedono "di avere contatti a breve" per discutere delle minacce del leader ucraino Volodymyr Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove cinque persone sono morte denunciano le autorità filorusse. Gli attacchi - tra i peggiori sul territorio negli ultimi mesi - hanno preso di mira "la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea", ha rivendicato Zelensky. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky nella regione russa di Tyumen, una delle più grandi della Siberia occidentale (con una capacità di circa 7,5-9 milioni di tonnellate metriche di petrolio greggio all'anno), situata a più di 2.000 chilometri dal confine.
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Putin e Lukashenko annunciano a breve un summit contro Zelensky
Crescono i timori per una escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono "di avere contatti a breve" per discutere delle "minacce assolutamente aggressive" di Volodymyr Zelensky a Minsk. Cioè delle dichiarazioni in cui il leader ucraino si è detto pronto a mettere in atto azioni in Bielorussia per smantellare ripetitori che a suo parere servono a guidare i droni russi nei loro attacchi sulle città ucraine.
Drone ucraino con 5 kg di esplosivo rinvenuto in Estonia
Un drone di origine ucraina con cinque chilogrammi di esplosivo è stato rinvenuto nel comune di Rouge, nel sud dell'Estonia, da un contadino intento a tagliere il fieno in un campo. Secondo quanto comunicato, il drone potrebbe essere collegato a un attacco ucraino alla Russia di inizio giugno. Il materiale esplosivo è stato immediatamente disinnescato dagli artificieri senza causare danni o feriti.