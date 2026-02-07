Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington ha avuto "ottimi colloqui" con l'Iran, dopo che i due paesi hanno tenuto colloqui indiretti in Oman volti a prevenire un'escalation delle tensioni. "Abbiamo avuto anche ottimi colloqui sull'Iran. Sembra che l'Iran sia molto desideroso di raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso il suo resort di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto.