Iran, Trump: "Sembra che voglia davvero raggiungere accordo". Previsto nuovo incontro LIVE
Il presidente Usa ha dichiarato i colloqui con l'Iran sono stati "molto buoni". "Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto
in evidenza
Donald Trump ha dichiarato i colloqui con l'Iran sono stati "molto buoni". "Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto.
Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o "tenere un profilo basso", annunciando inoltre nuove sanzioni sul petrolio di Teheran.
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump: 'dazi del 25% a Paesi che comprano beni e servizi da Teheran'
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine che impone dazi su qualsiasi Paese che importi beni dall'Iran. Lo ha affermato la Casa Bianca. L'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, spiega la Casa Bianca, "istituisce una procedura per imporre dazi ai Paesi che acquistano beni o servizi dall’Iran, al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti". Il presidente degli Stati Uniti può modificare l’Ordine qualora le circostanze cambino, in risposta a ritorsioni, oppure se l’Iran o un Paese interessato adottano misure significative per affrontare l’emergenza nazionale e allinearsi agli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale, politica estera ed economia. L’Ordine autorizza il Segretario di Stato, il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa l’emanazione di norme e linee guida, per attuare il sistema tariffario e le misure correlate.
Trump: con l'Iran "colloqui molto buoni"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington ha avuto "ottimi colloqui" con l'Iran, dopo che i due paesi hanno tenuto colloqui indiretti in Oman volti a prevenire un'escalation delle tensioni. "Abbiamo avuto anche ottimi colloqui sull'Iran. Sembra che l'Iran sia molto desideroso di raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso il suo resort di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto.