Iran, Trump: "Sembra che voglia davvero raggiungere accordo". Previsto nuovo incontro LIVE

live Mondo
©Ansa

Donald Trump ha dichiarato i colloqui con l'Iran sono stati "molto buoni". "Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto.

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare  immediatamente il Paese o "tenere un profilo basso", annunciando inoltre  nuove sanzioni sul petrolio di Teheran.

Trump: 'dazi del 25% a Paesi che comprano beni e servizi da Teheran'

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine che impone dazi su qualsiasi Paese che importi beni dall'Iran. Lo ha affermato la Casa Bianca. L'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, spiega la Casa Bianca, "istituisce una procedura per imporre dazi ai Paesi che acquistano beni o servizi dall’Iran, al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti". Il presidente degli Stati Uniti può modificare l’Ordine qualora le circostanze cambino, in risposta a ritorsioni, oppure se l’Iran o un Paese interessato adottano misure significative per affrontare l’emergenza nazionale e allinearsi agli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale, politica estera ed economia. L’Ordine autorizza il Segretario di Stato, il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa l’emanazione di norme e linee guida, per attuare il sistema tariffario e le misure correlate. 

Trump: con l'Iran "colloqui molto buoni"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington ha avuto "ottimi colloqui" con l'Iran, dopo che i due paesi hanno tenuto colloqui indiretti in Oman volti a prevenire un'escalation delle tensioni. "Abbiamo avuto anche ottimi colloqui sull'Iran. Sembra che l'Iran sia molto desideroso di raggiungere un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso il suo resort di Mar-a-Lago in Florida. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto.

