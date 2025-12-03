Uk, William e Kate accolgono il presidente tedesco Steinmeier: foto

Offerte Sky
03 December 2025, Great Britain, London: Federal President Frank-Walter Steinmeier (2nd from right) and his wife Elke Büdenbender (center l) arrive at London Heathrow Airport and are greeted by Prince William, Prince of Wales, and Princess Kate, Princess of Wales. President Steinmeier and his wife are on a three-day state visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images)

Uk, il principe William e Kate Middleton accolgono il presidente tedesco Steinmeier. FOTO

©Getty

Il principe e la principessa del Galles hanno accolto all'aeroporto londinese di Heathrow Steinmeier, primo presidente tedesco a visitare ufficialmente il Regno Unito in 27 anni. Nel pomeriggio l'incontro con Re Carlo III nel castello di Windsor. La visita mira a rafforzare i legami tra Londra a Berlino con un focus sulla sicurezza. Nella tre giorni di visita Steinmeier terrà un discorso al Parlamento e visiterà la Cattedrale di Coventry, distrutta dai bombardamenti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale

