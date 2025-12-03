Uk, William e Kate accolgono il presidente tedesco Steinmeier: foto

Il principe e la principessa del Galles hanno accolto all'aeroporto londinese di Heathrow Steinmeier, primo presidente tedesco a visitare ufficialmente il Regno Unito in 27 anni. Nel pomeriggio l'incontro con Re Carlo III nel castello di Windsor. La visita mira a rafforzare i legami tra Londra a Berlino con un focus sulla sicurezza. Nella tre giorni di visita Steinmeier terrà un discorso al Parlamento e visiterà la Cattedrale di Coventry, distrutta dai bombardamenti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale