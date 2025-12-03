Uk, William e Kate accolgono il presidente tedesco Steinmeier: foto

Uk, il principe William e Kate Middleton accolgono il presidente tedesco Steinmeier. FOTO
Il principe e la principessa del Galles hanno accolto all'aeroporto londinese di Heathrow Steinmeier, primo presidente tedesco a visitare ufficialmente il Regno Unito in 27 anni. Nel pomeriggio l'incontro con Re Carlo III nel castello di Windsor. La visita mira a rafforzare i legami tra Londra a Berlino con un focus sulla sicurezza. Nella tre giorni di visita Steinmeier terrà un discorso al Parlamento e visiterà la Cattedrale di Coventry, distrutta dai bombardamenti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale
- Il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha iniziato oggi una visita di Stato di tre giorni nel Regno Unito dove è stato ricevuto da Re Carlo III e dalla Regina Camilla. Si tratta della prima visita di un capo di Stato tedesco nell'isola in 27 anni ed è incentrata sul rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi alleati.
- La visita ha preso avvio in mattinata con l'arrivo di Steinmeier all'aeroporto londinese di Heathrow. Ad accogliere sulla pista il leader tedesco, accompagnato dalla moglie, Elke Büdenbender, c'erano il principe del Galles, William, e la principessa Kate Middleton, in abito blu come sottolineato dalla stampa tedesca che segue l'evento.
- William e Kate hanno poi raggiunto il castello di Windsor dove il sovrano britannico e la consorte hanno accolto con tutti gli onori Steinmeier. Il ricco cerimoniale ha previsto un corteo in carrozza e una parata militare, con Steinmeier che insieme al Re ha passato in rassegna il picchetto d'onore.
- Durante la tappa a Windsor, il presidente tedesco e la moglie hanno anche visitato una mostra speciale della Royal Collection dedicata agli oggetti provenienti dalla Germania.
- Nel pomeriggio si è tenuto inoltre un incontro a Downing Street, Londra, tra il presidente tedesco Steinmeier e il primo ministro britannico, Keir Starmer.
- Nella fitta agenda del presidente tedesco è previsto in serata un banchetto di Stato nella St George's Hall del castello di Windsor e l'omaggio sulla tomba della Regina Elisabetta II. Poi sarà la volta del discorso ufficiale al Parlamento britannico di Westminster e incontri culturali che segnano, anche simbolicamente, l'amicizia tra Londra e Berlino.
- Tra i momenti più significativi della visita di Steinmeier in Uk spicca la tappa alla Cattedrale di Coventry, città distrutta dai bombardamenti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per i capi di Stato di Germania e Regno Unito, l'incontro è anche l'occasione per riaffermare l'impegno sulla sicurezza europea a quasi quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina.
- Steinmeier ricambia così la visita di Carlo III e Camilla a Berlino nel marzo 2023, primo impegno all'estero del sovrano da quando, l'8 settembre 2022, è succeduto al trono dopo la morte di Elisabetta II.
- L'incontro tra i capi di Stato di Regno Unito e Germania cade in un momento particolarmente delicato per la casa reale britannica dopo l’allontanamento di Andrea coinvolto nello scandalo Epstein. Non si allentano intanto le polemiche sulla residenza Royal Lodge, abitata dall'ex principe ma che rientra nel circuito delle Crown Estates.