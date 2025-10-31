Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Andrea Mountbatten Windsor, la storia del nome e dove andrà a vivere l'ex principe

Mondo fotogallery
10 foto
©Ansa

La Corona allontana il controverso figlio della regina Elisabetta II da Windsor: andrà nel Norfolk, a Sandringham, nella tenuta dove ha passato i suoi ultimi anni il padre, il principe Filippo. D'ora in poi sarà conosciuto con il doppio cognome dei genitori

ULTIME FOTOGALLERY

Andrea Mountbatten Windsor, storia del nome e dove vivrà l'ex principe

Mondo

La Corona allontana il controverso figlio della regina Elisabetta II da Windsor: andrà nel...

10 foto

Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta in un incidente a Roma

Cronaca

Circa 800 persone hanno partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta venerdì...

10 foto

Halloween 2025 nei parchi divertimento: eventi e feste da non perdere

Lifestyle

La serata più spaventosa dell'anno può diventare anche la più divertente se trascorsa in un parco...

13 foto

Spalletti: lo scudetto a Napoli, l'esonero dall’Italia, la Juve. FOTO

Sport

Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di...

18 foto
Spalletti

Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

Economia

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera...

9 foto
Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Gaza, Wafa: Nuovi attacchi israeliani sulla Striscia, 3 morti. LIVE

    live Mondo

    Fonti mediche confermano che tre palestinesi sono stati uccisi nella notte a causa degli attacchi...

    Financial Times: "Cancellato vertice Trump-Putin a Budapest". LIVE

    live Mondo

    L'annullamento è stato deciso dopo una tesa telefonata tra capi della diplomazia dei due...

    Riforma Giustizia, Anm accetta confronto su Sky TG24 con Nordio

    Politica

    Il giorno dopo l'ok definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la...

    La protesta con dei cartelli da parte dei senatori dell opposizione durante il voto finale in Senato sul ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, Roma, 30 ottobre 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI