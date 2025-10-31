Andrea Mountbatten Windsor, storia del nome e dove vivrà l'ex principe

Andrea Mountbatten Windsor, la storia del nome e dove andrà a vivere l'ex principe
La Corona allontana il controverso figlio della regina Elisabetta II da Windsor: andrà nel Norfolk, a Sandringham, nella tenuta dove ha passato i suoi ultimi anni il padre, il principe Filippo. D'ora in poi sarà conosciuto con il doppio cognome dei genitori
- Lontano dalla Corona inglese e da tutti i reali, anche fisicamente. L'ormai ex principe Andrew, d’ora in poi Andrew Mountbatten Windsor, spogliato dei suoi titoli dal fratello re Carlo III, lascerà la residenza di Royal Lodge (in foto), dove viveva da tempo con l'ex moglie Sarah Ferguson, e si sposterà in un “alloggio privato alternativo”. Secondo i media si tratta della tenuta reale nei pressi di Sandringham, nel Norfolk.
- Sempre nell’occhio del ciclone, la parabola reale di Andrew finisce qui, sull’onda delle dichiarazioni contenute nella biografia postuma di Virginia Giuffre, una delle vittime del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein, morta suicida lo scorso aprile. Nel libro Nobody’s Girl si legge di almeno tre incontri con Andrew, di cui uno quando era minorenne, e di orge insieme ad Epstein. Lui continua a negare, ma intanto nei giorni scorsi aveva già rinunciato al titolo di Duca di York.
- Poi la scelta di tagliarlo fuori: titoli e onorificenze saranno rimossi dal vicepremier britannico David Lammy, in qualità di Lord Cancelliere. Andrew dovrà quindi lasciare Royal Lodge, nei pressi del castello di Windsor, e gli sarà precluso anche l’utilizzo di tutte le altre residenze nelle vicinanze, dall’Adelaide Cottage a Frogmore.
- Sembra dunque che approderà a Wood Farm, casa colonica di proprietà della famiglia reale inglese, nella contea dell’Inghilterra orientale. A lungo è stata una delle residenze preferite della regina Elisabetta II, madre di Andrew.
- A Wood Farm si era trasferito il principe Filippo, duca di Edimburgo, padre di Andrew, quando si era ritirato a vita privata nel 2017. È morto il 9 aprile del 2021, circa un anno e mezzo prima della scomparsa della regina Elisabetta II. In foto: un mazzo di fiori all'ingresso di Wood Farm, in commemorazione del principe Filippo, 11 aprile 2021.
- La tenuta a Sandringham è entrata nella disponibilità dei Reali nel 1862, quando fu acquistata dal principe di Galles Edoardo VII.
- A Wood Farm visse il principe John (in foto), figlio di re Giorgio V e della regina Maria, per gestire i suoi problemi di salute: soffriva di crisi epilettiche. Passò molti anni a curare il giardino e ad allevare galline. Morì appena 14enne.
- Negli scorsi giorni The Times aveva scritto, sollevando non poche polemiche, che Andrea non avrebbe mai pagato l'affitto del Royal Lodge, dove è stato per oltre 20 anni (a partire dal 2004). La testata è entrata in possesso del contratto di locazione di Andrea, firmato nel 2003, dove si parla appunto di un affitto simbolico - peppercorn rent - "se richiesto".
- Altro segnale incontrovertibile di allontanamento dalla monarchia è, come anticipato, il fatto che da adesso in poi l'ex duca di York si chiamerà Andrew Mountbatten Windsor, doppio cognome che racchiude in sé decenni di intrecci interni alla famiglia reale.
- Mountbatten è la versione inglese del cognome tedesco della famiglia della madre del principe Filippo, Battenberg, utilizzato a partire dal 1917 per scelta di Giorgio V. Il doppio cognome viene utilizzato dal 1960 per i discendenti di Filippo ed Elisabetta II: non è una consuetudine, ma una concessione inusuale per poter portare avanti anche la casata Mountbatten e non solo quella dei Windsor.