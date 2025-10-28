Offerte Sky
Re Carlo contestato: Da quanto sapevate del principe Andrea

Mondo

Durante una visita alla cattedrale di Lichfield, Re Carlo III è stato contestato da un manifestante che gli ha chiesto dei legami tra il principe Andrea e Jeffrey Epstein. Le accuse contro il duca di York sono tornate al centro dell’attenzione dopo l’uscita del memoir postumo di Virginia Giuffre, che lo aveva accusato di abusi sessuali. Andrea, che ha rinunciato al titolo di duca di York, continua a negare ogni accusa, nonostante nel 2022 abbia raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffre. Il sovrano ha ignorato le urla del contestatore e ha continuato a salutare il pubblico

