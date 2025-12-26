Praga, la tradizionale nuotata nel fiume Moldava

Centinaia di nuotatori hanno sfidato le gelide acque del fiume Moldava a Praga per la tradizionale nuotata di Santo Stefano, rendendo omaggio ad Alfred Nikodem, un orafo praghese che nel 1923 diede inizio alla tradizione del nuoto invernale nella Repubblica Ceca.
