Praga, la tradizionale nuotata nel fiume Moldava

Mondo

Centinaia di nuotatori hanno sfidato le gelide acque del fiume Moldava a Praga per la tradizionale nuotata di Santo Stefano, rendendo omaggio ad Alfred Nikodem, un orafo praghese che nel 1923 diede inizio alla tradizione del nuoto invernale nella Repubblica Ceca.

