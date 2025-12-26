Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco missilistico russo a Uman

Mondo

La Russia ha lanciato un attacco missilistico sulla regione ucraina di Cherkasy ferendo sei persone nella città di Uman

Prossimi video

Ucraina, attacco missilistico russo a Uman

Mondo

Città di Castello, Babbo Natale in canoa lungo il Tevere

Mondo

Giappone, accoltellamento in una fabbrica: diversi feriti

Mondo

Attacco Usa contro Isis in Nigeria, il Pentagono: potrebbero esserci nuovi raid

Mondo

Attacco americano nel Nord della Nigeria contro gruppi terroristici

Mondo

Nigeria, le voci dei cittadini

Mondo