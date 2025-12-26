Ucraina, attacco missilistico russo a Uman

La Russia ha lanciato un attacco missilistico sulla regione ucraina di Cherkasy ferendo sei persone nella città di Uman
