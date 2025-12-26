Arresto Alberto Trentini, oltre 400 giorni di detenzione per il nostro connazionale arrestato a CaracasMondo
Prossimi video
Lunedì Netanyahu negli Usa per la fase 2 del piano di pace
Mondo
Zelensky: piano pace pronto all'80% entro fine anno a Miami
Mondo
Siria, esplosione in una moschea a Homs: morti e feriti
Mondo
Praga, la tradizionale nuotata nel fiume Moldava
Mondo
Arresto Alberto Trentini, oltre 400 giorni di detenzione per il nostro connazionale arrestato a Caracas
Mondo
Thailandia-Cambogia, ripresi i raid, cresce la tensione
Mondo
Ucraina, attacco missilistico russo a Uman
Mondo